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В Киеве прозвучала серия взрывов — жителей призывают не покидать укрытия

8 июля 2024 10:44
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетный удар по Киеву 8 июля — в городе взрывы
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

В Киеве в понедельник утром раздалась серия взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.

Об этом Кличко написал в Telegram в понедельник, 8 июля.

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По словам Кличко, после взрывов медики получили вызов в Соломенский район.

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — написал начальник КМВА Сергей Попко.

В Киеве прозвучала серия взрывов – жителей призывают не покидать укрытие - фото 1
Сообщение Сергея Попка. Фото: скриншот

Напомним, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Киевской области.

Перед этим утром воздушная тревога объявлялась из-за пусков КАБов в Харьковской области и баллистической угрозы на юге страны.

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