Ракетный удар по Киеву 8 июля — в городе взрывы

В Киеве прозвучала серия взрывов — жителей призывают не покидать укрытия
8 июля 2024 10:44
Дым в небе после взрывов. Фото иллюстративное
В Киеве в понедельник утром раздалась серия взрывов. Мэр столицы Виталий Кличко призвал жителей оставаться в укрытиях.
Об этом Кличко написал в Telegram в понедельник, 8 июля.
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По словам Кличко, после взрывов медики получили вызов в Соломенский район.
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — написал начальник КМВА Сергей Попко.
Напомним, Воздушные силы сообщили о работе ПВО в Киевской области.
Перед этим утром воздушная тревога объявлялась из-за пусков КАБов в Харьковской области и баллистической угрозы на юге страны.
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