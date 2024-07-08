Ракетний удар по Києву 8 липня — у місті вибухи

У Києві пролунала серія вибухів — жителів закликають не залишати укриття
8 липня 2024 10:44
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне
У Києві у понеділок вранці пролунала серія вибухів. Мер столиці Віталій Кличко закликав жителів залишатися в укриттях.
Про це Кличко написав у Telegram у понеділок, 8 липня.
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За словами Кличка, після вибухів медики отримали виклик у Соломʼянський район.
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — написав начальник КМВА Сергій Попко.
Нагадаємо, Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області.
Перед зранку повітряна тривога оголошувалася через пуски КАБів на Харківщині та балістичну загрозу на півдні країни.
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