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У Києві пролунала серія вибухів — жителів закликають не залишати укриття

8 липня 2024 10:44
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева
Ракетний удар по Києву 8 липня — у місті вибухи
Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне
86d044dc-fab2-4619-3d8d-adc031ddf800 - Галина Шподарева

У Києві у понеділок вранці пролунала серія вибухів. Мер столиці Віталій Кличко закликав жителів залишатися в укриттях. 

Про це Кличко написав у Telegram у понеділок, 8 липня. 

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За словами Кличка, після вибухів медики отримали виклик у Соломʼянський район. 

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

У Києві пролунала серія вибухів – жителів закликають не залишати укриття - фото 1
Допис Сергія Попка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області

Перед зранку повітряна тривога оголошувалася через пуски КАБів на Харківщині та балістичну загрозу на півдні країни.

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