Ракетний удар по Києву 8 липня — у місті вибухи

Дим у небі після вибухів. Фото ілюстративне

У Києві у понеділок вранці пролунала серія вибухів. Мер столиці Віталій Кличко закликав жителів залишатися в укриттях.

Про це Кличко написав у Telegram у понеділок, 8 липня.

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За словами Кличка, після вибухів медики отримали виклик у Соломʼянський район.

"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — написав начальник КМВА Сергій Попко.

Допис Сергія Попка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Київській області.

Перед зранку повітряна тривога оголошувалася через пуски КАБів на Харківщині та балістичну загрозу на півдні країни.