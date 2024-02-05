В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети
Взрывы в Киеве в понедельник, 5 февраля, раздались около 05:20. Тревога в городе не объявлена, в столице бурлит гроза.
Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.
Взрывы в Киеве 5 февраля
Соцсети информируют, что в столице было слышно два взрыва, "после чего в одном из районов началось задымление".
"Также в Киеве ухудшилась погода, и сейчас гроза. Возможно гром", — пишут в соцсетях.
На данный момент воздушная тревога в Киеве не объявлена, об угрозе информации нет.
Напомним, что сильный взрыв прогремел в одном из районов Киева 11 января. На тот момент тревога не была объявлена, а жители города предположили, что это гром.
Также мы сообщали, что народный синоптик Наталья Диденко прокомментировала звуки взрывов в Киеве 11 января. По ее словам, это был гром, к тому же хоть и очень редко, однако грозы зимой бывают.
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