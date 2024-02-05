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В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

5 февраля 2024 05:31
обновлено: 05:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети
Дым после взрыва в Киеве. Иллюстративное фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Киеве в понедельник, 5 февраля, раздались около 05:20. Тревога в городе не объявлена, в столице бурлит гроза.

Об этом сообщают местные телеграмм-каналы.

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Взрывы в Киеве 5 февраля

Соцсети информируют, что в столице было слышно два взрыва, "после чего в одном из районов началось задымление".

"Также в Киеве ухудшилась погода, и сейчас гроза. Возможно гром", — пишут в соцсетях.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Реальный Киев. Украина"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушная тревога Киев. Киевская область"

На данный момент воздушная тревога в Киеве не объявлена, об угрозе информации нет.

Карта воздушных тревог в Украине 5 февраля
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что сильный взрыв прогремел в одном из районов Киева 11 января. На тот момент тревога не была объявлена, а жители города предположили, что это гром.

Также мы сообщали, что народный синоптик Наталья Диденко прокомментировала звуки взрывов в Киеве 11 января. По ее словам, это был гром, к тому же хоть и очень редко, однако грозы зимой бывают.

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