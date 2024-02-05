У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

Дим після вибуху в Києві. Ілюстративне фото: скриншот

Вибухи в Києві в понеділок, 5 лютого, пролунали близько 05:20. Тривога в місті не оголошена, натомість в столиці вирує гроза.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Читайте також:

Вибухи в Києві 5 лютого

Соцмережі інформують, що в столиці було чути два вибухи, "після чого в одному з районів почалось задимлення".

"Також в Києві погіршилась погода, і зараз гроза. Можливо грім", — пишуть у соцмережах.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Украина"

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Наразі повітряна тривога в Києві не оголошена, про загрозу інформації немає.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сильний вибух пролунав в одному з районів Києва 11 січня. На ту мить тривога не була оголошена, а мешканці міста припустили, що то грім.

Також ми повідомляли, що народна синоптикиня Наталка Діденко прокоментувала звуки вибухів у Києві 11 січня. За її словами, то був грім, до того ж хоч і вкрай рідко, однак грози взимку бувають.