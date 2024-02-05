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У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

5 лютого 2024 05:31
оновлено: 05:44
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі
Дим після вибуху в Києві. Ілюстративне фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Києві в понеділок, 5 лютого, пролунали близько 05:20. Тривога в місті не оголошена, натомість в столиці вирує гроза.

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

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Вибухи в Києві 5 лютого

Соцмережі інформують, що в столиці було чути два вибухи, "після чого в одному з районів почалось задимлення".

"Також в Києві погіршилась погода, і зараз гроза. Можливо грім", — пишуть у соцмережах.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Украина"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Реальний Київ. Украина"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряна тривога Київ. Київська область"

Наразі повітряна тривога в Києві не оголошена, про загрозу інформації немає.

Мапа повітряних тривог в Україні 5 лютого
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, що сильний вибух пролунав в одному з районів Києва 11 січня. На ту мить тривога не була оголошена, а мешканці міста припустили, що то грім.

Також ми повідомляли, що народна синоптикиня Наталка Діденко прокоментувала звуки вибухів у Києві 11 січня. За її словами, то був грім, до того ж хоч і вкрай рідко, однак грози взимку бувають.

погода
Київ
негода
вибух
соцмережі
Україна

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