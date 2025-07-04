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Главная Киев В Киеве прогремели новые взрывы — что произошло на этот раз

В Киеве прогремели новые взрывы — что произошло на этот раз

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 04:06
Взрывы в Киеве 4 июля утром
Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Очередные взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 4 июля. Военные предупреждали, что враг запустил в направлении города ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE и мониторинговые каналы. 

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Звуки взрывов в Киеве 4 июля утром

Очередные взрывы в столице прозвучали примерно в 04:02. Перед этим мониторинговые каналы писали, что в направлении Киева летят около 4-х крылатых ракет, причем на низкой высоте.

Официального подтверждения на этот счет, в частности, от Воздушных сил ВСУ - не было. Однако по данным корреспондента Новини.LIVE, в столице был слышен пролет по меньшей мере трех ракет, после чего были слышны взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Взрывы в Киеве 4 июля утром - фото 1
Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью Киев был основной целью атаки РФ. Враг запускал в направлении столицы дроны и баллистику. В результате было слышно много звуков взрывов, а последствия зафиксированы по меньшей мере на 13 локациях.

Кроме того, в КГВА призвали киевлян закрыть окна, поскольку после ударов в воздухе высокая концентрация продуктов горения.

Киев взрыв обстрелы война в Украине Россия ракетный удар
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
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