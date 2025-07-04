Взрывы в Киеве 4 июля утром

В Киеве прогремели новые взрывы — что произошло на этот раз
Очередные взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 4 июля. Военные предупреждали, что враг запустил в направлении города ракеты.
Об этом сообщает Новини.LIVE и мониторинговые каналы.
Звуки взрывов в Киеве 4 июля утром
Очередные взрывы в столице прозвучали примерно в 04:02. Перед этим мониторинговые каналы писали, что в направлении Киева летят около 4-х крылатых ракет, причем на низкой высоте.
Официального подтверждения на этот счет, в частности, от Воздушных сил ВСУ - не было. Однако по данным корреспондента Новини.LIVE, в столице был слышен пролет по меньшей мере трех ракет, после чего были слышны взрывы.
Где объявили тревогу
По состоянию на 04:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что этой ночью Киев был основной целью атаки РФ. Враг запускал в направлении столицы дроны и баллистику. В результате было слышно много звуков взрывов, а последствия зафиксированы по меньшей мере на 13 локациях.
Кроме того, в КГВА призвали киевлян закрыть окна, поскольку после ударов в воздухе высокая концентрация продуктов горения.
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