Взрывы в Киеве 4 июля утром

Вражеская ракета в небе. Иллюстративное фото: Reuters

Очередные взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, утром 4 июля. Военные предупреждали, что враг запустил в направлении города ракеты.

Об этом сообщает Новини.LIVE и мониторинговые каналы.

Реклама

Читайте также:

Звуки взрывов в Киеве 4 июля утром

Очередные взрывы в столице прозвучали примерно в 04:02. Перед этим мониторинговые каналы писали, что в направлении Киева летят около 4-х крылатых ракет, причем на низкой высоте.

Официального подтверждения на этот счет, в частности, от Воздушных сил ВСУ - не было. Однако по данным корреспондента Новини.LIVE, в столице был слышен пролет по меньшей мере трех ракет, после чего были слышны взрывы.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:06 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот

Напомним, что этой ночью Киев был основной целью атаки РФ. Враг запускал в направлении столицы дроны и баллистику. В результате было слышно много звуков взрывов, а последствия зафиксированы по меньшей мере на 13 локациях.

Кроме того, в КГВА призвали киевлян закрыть окна, поскольку после ударов в воздухе высокая концентрация продуктов горения.