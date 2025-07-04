Вибухи у Києві 4 липня зранку

Ворожа ракета у небі. Ілюстративне фото: Reuters

Чергові вибухи у Києві пролунали прямо зараз, зранку 4 липня. Військові попереджали, що ворог запустив в напрямку міста ракети.

Про це повідомляє Новини.LIVE і моніторингові канали.

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Звуки вибухів у Києві 4 липня зранку

Чергові вибухи в столиці пролунали приблизно о 04:02. Перед цим моніторингові канали писали, що в напрямку Києва летять близько 4-х крилатих ракет, причому на низькій висоті.

Офіційного підтвердження щодо цього, зокрема, від Повітряних сил ЗСУ - не було. Однак за даними кореспондента Новини.LIVE, в столиці було чути проліт щонайменше трьох ракет, після чого було чути вибухи.

Де оголосили тривогу

Станом на 04:06 карта повітряних тривог має такий вигляд.

Карта повітряних тривог. Фото: скриншот

Нагадаємо, що цієї ночі Київ був основною ціллю атаки РФ. Ворог запускав в напрямку столиці дрони та балістику. Внаслідок цього було чути багато звуків вибухів, а наслідки зафіксовано щонайменше на 13 локаціях.

Крім того, у КМВА закликали киян закрити вікна, оскільки після ударів в повітрі висока концентрація продуктів горіння.