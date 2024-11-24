Взрывы в Киеве днем 24 ноября — что известно

В Киеве прогремели мощные взрывы
Взрывы в Киеве раздались днем 24 ноября. В городе работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Взрывы в Киеве
Кличко подчеркнул, что силы ПВО работают по российским беспилотникам.
"Находитесь в укрытиях!" — призвал он.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в ночь на 24 ноября российские оккупанты совершили атаку на Киев с помощью беспилотников.
Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение прошлой недели Россия совершила многочисленные массированные атаки по всей Украине. Сигналы воздушной тревоги звучали почти каждый день.
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