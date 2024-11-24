Взрывы в Киеве днем 24 ноября — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: REUTERS/Amir Cohen

Взрывы в Киеве раздались днем 24 ноября. В городе работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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Кличко подчеркнул, что силы ПВО работают по российским беспилотникам.

"Находитесь в укрытиях!" — призвал он.

Пост Кличко. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 24 ноября российские оккупанты совершили атаку на Киев с помощью беспилотников.

Также Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение прошлой недели Россия совершила многочисленные массированные атаки по всей Украине. Сигналы воздушной тревоги звучали почти каждый день.