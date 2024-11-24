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Вночі Київ атакували безпілотники — у КМДА розповіли про наслідки

24 листопада 2024 07:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Атака на Київ 24 листопада — у КМДА розповіли про наслідки
Рятувальник обстежує приміщення. Ілюстративне фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У ніч проти неділі, 24 листопада, російська армія атакувала Київ безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала понад три години. 

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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За інформацією КМДА, безпілотники атакували столицю з різних напрямків.

"Сили Оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці. Попередньо, в столиці обійшлося без руйнувань, інформація щодо постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні.

Київська влада наголошує, що зараз в столиці немає повітряної тривоги, але в Київській області ще літають російські БпЛА.

"Не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становитимуть небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги", — додали у КМДА.

Безпілотники Київ
Пост КМДА у Telegram

Нагадаємо, близько третьої ранку у Києві оголосили повітряну тривогу. За даними моніторингових каналів, дрон-камікадзе летів на столицю з боку Борисполя. 

Також КМДА нагадала, що всі мешканці столиці можуть знайти найближче укриття, скористувавшись спеціальною мапою.

Київ безпілотники КМДА обстріли війна в Україні БпЛА

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