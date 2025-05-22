Взрывы в Киеве 22 мая — чем атакуют россияне

Дым в результате взрыва. Иллюстративное фото: Крымский ветер \ Telegram

Взрывы в Киеве сейчас, 22 мая, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют столицу беспилотниками типа Shahed.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.

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Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве жители слышали около 07:56. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.

Карта воздушных тревог по состоянию на 07:47 22 мая. Фото: alerts.in.ua

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении нескольких групп российских беспилотников через Черниговскую область на Киевскую область и столицу.

"Киев — оставайтесь в укрытиях! БпЛА над столицей", — говорится в сообщении военных.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Ранее мы писали, что в ночь на 22 мая взрывы раздавались в Павлограде Днепропетровской области.

А накануне, 21 мая, в результате ночной атаки российского беспилотника на Бориспольский район Киевской области пострадала семья.