Взрывы в Киеве 22 мая — чем атакуют россияне

В Киеве прогремели мощные взрывы
Взрывы в Киеве сейчас, 22 мая, прозвучали во время воздушной тревоги. Россияне атакуют столицу беспилотниками типа Shahed.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram-каналы.
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве жители слышали около 07:56. В городе и области раздается сигнал воздушной тревоги.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали о движении нескольких групп российских беспилотников через Черниговскую область на Киевскую область и столицу.
"Киев — оставайтесь в укрытиях! БпЛА над столицей", — говорится в сообщении военных.
Ранее мы писали, что в ночь на 22 мая взрывы раздавались в Павлограде Днепропетровской области.
А накануне, 21 мая, в результате ночной атаки российского беспилотника на Бориспольский район Киевской области пострадала семья.
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