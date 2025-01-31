Взрывы в Киеве утром 31 января — что известно

Взрыв. Иллюстративное фото: соцсети

Взрывы в Киеве прогремели утром 31 января. Сообщалось об угрозе ударного беспилотника с северо-востока.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Киеве 31 января

"В Киеве громко, вероятно, работает ПВО", — говорится в сообщении.

Пост о взрывах в Киеве. Фото: скриншот

В КГВА заявляли об угрозе ударного БпЛА с северо-востока. Людей призвали находиться в укрытиях до конца тревоги.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Карта тревог выглядит следующим образом:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в ночь на 31 января российские дроны атаковали Киев. Зафиксированы повреждения в спальном районе Оболонь.

Также 30 января захватчики обстреляли Донецкую область. Известно о 13 раненых и одном погибшем.