Взрывы в Киеве утром 31 января — что известно

В Киеве прогремели мощные взрывы — какая опасность
Взрывы в Киеве прогремели утром 31 января. Сообщалось об угрозе ударного беспилотника с северо-востока.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Взрывы в Киеве 31 января
"В Киеве громко, вероятно, работает ПВО", — говорится в сообщении.
В КГВА заявляли об угрозе ударного БпЛА с северо-востока. Людей призвали находиться в укрытиях до конца тревоги.
Карта тревог выглядит следующим образом:
Напомним, в ночь на 31 января российские дроны атаковали Киев. Зафиксированы повреждения в спальном районе Оболонь.
Также 30 января захватчики обстреляли Донецкую область. Известно о 13 раненых и одном погибшем.
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