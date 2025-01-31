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У Києві пролунали потужні вибухи — яка небезпека

31 січня 2025 08:18
Аркадій Пастула - Редактор
Вибухи у Києві зранку 31 січня — що відомо
Вибух. Ілюстративне фото: соцмережі
Аркадій Пастула - Редактор

Вибухи у Києві пролунали зранку 31 січня. Повідомлялося про загрозу ударного безпілотника з північного сходу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Києві гучно, ймовірно, працює ППО", — йдеться у повідомленні.

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Допис про вибухи у Києві. Фото: скриншот

У КМВА заявляли про загрозу ударного БпЛА з північного сходу. Людей закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 31 січня
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 31 січня російські дрони атакували Київ. Зафіксовано пошкодження в спальному районі Оболонь.

Також 30 січня загарбники обстріляли Донецьку область. Відомо про 13 поранених та одного загиблого.

Київ війна вибух обстріли ППО
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