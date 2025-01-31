Вибухи у Києві зранку 31 січня — що відомо

У Києві пролунали потужні вибухи — яка небезпека
Вибухи у Києві пролунали зранку 31 січня. Повідомлялося про загрозу ударного безпілотника з північного сходу.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Вибухи в Києві 31 січня
"У Києві гучно, ймовірно, працює ППО", — йдеться у повідомленні.
У КМВА заявляли про загрозу ударного БпЛА з північного сходу. Людей закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги.
Карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у ніч на 31 січня російські дрони атакували Київ. Зафіксовано пошкодження в спальному районі Оболонь.
Також 30 січня загарбники обстріляли Донецьку область. Відомо про 13 поранених та одного загиблого.
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