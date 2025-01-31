Вибухи у Києві зранку 31 січня — що відомо

Вибух. Ілюстративне фото: соцмережі

Вибухи у Києві пролунали зранку 31 січня. Повідомлялося про загрозу ударного безпілотника з північного сходу.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Вибухи в Києві 31 січня

"У Києві гучно, ймовірно, працює ППО", — йдеться у повідомленні.

Допис про вибухи у Києві. Фото: скриншот

У КМВА заявляли про загрозу ударного БпЛА з північного сходу. Людей закликали перебувати в укриттях до кінця тривоги.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у ніч на 31 січня російські дрони атакували Київ. Зафіксовано пошкодження в спальному районі Оболонь.

Також 30 січня загарбники обстріляли Донецьку область. Відомо про 13 поранених та одного загиблого.