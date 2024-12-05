Взрывы в Киеве 5 декабря — чем атакуют россияне

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua

Взрывы в Киеве сейчас, 5 декабря, раздались во время воздушной тревоги. Вероятно, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

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Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве жители слышали около 22:00. Было зафиксировано движение беспилотников.

"Киев — взрывы. Борисполь и район — взрывы", — пишут Telegram каналы.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:08. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ также сообщали о летевшей в направлении Киевской области группе БпЛА.

"Киевщина: БпЛА в районе Броваров, Борисполя и Дымера", — говорится в сообщении военных.

Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, минувшей ночью Россия применила против Украины баллистические ракеты и беспилотники. Взрывы раздавались в 11 областях.

Также мы писали, что на Киевщине 3 декабря в результате вражеской атаки были повреждены жилые дома и автомобили.