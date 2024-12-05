Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно arrow

В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

5 декабря 2024 22:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Взрывы в Киеве 5 декабря — чем атакуют россияне
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: informator.ua
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Взрывы в Киеве сейчас, 5 декабря, раздались во время воздушной тревоги. Вероятно, работает ПВО.

Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.

Читайте также:

Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве жители слышали около 22:00. Было зафиксировано движение беспилотников.

"Киев — взрывы. Борисполь и район — взрывы", — пишут Telegram каналы.

Воздушная тревога
Карта воздушных тревог по состоянию на 22:08. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы ВСУ также сообщали о летевшей в направлении Киевской области группе БпЛА.

"Киевщина: БпЛА в районе Броваров, Борисполя и Дымера", — говорится в сообщении военных.

БПЛА Киев
Сообщение Воздушных сил в Telegram

Напомним, минувшей ночью Россия применила против Украины баллистические ракеты и беспилотники. Взрывы раздавались в 11 областях.

Также мы писали, что на Киевщине 3 декабря в результате вражеской атаки были повреждены жилые дома и автомобили.

Киев взрыв обстрелы ПВО война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

22:30 В Киеве снова будет снежить — синоптики дали прогноз на завтра

22:23 В тюрьму из-за веры — на Одесчине судили баптиста-уклониста

22:08 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

21:34 В США произошло два мощных землетрясения, приближается цунами

Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:13 Доброволец застрелил мужчину посреди улицы — что решил суд

21:02 Лубинец назвал критической ситуацию с медпомощью пленным в РФ

20:51 Некоторые украинцы автоматически получат 1000 грн – кого касается

20:41 Зимняя непогода идет в Украину — синоптики дали прогноз на завтра

20:33 Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с маленьким секретом

22:30 В Киеве снова будет снежить — синоптики дали прогноз на завтра

22:23 В тюрьму из-за веры — на Одесчине судили баптиста-уклониста

22:08 В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

21:34 В США произошло два мощных землетрясения, приближается цунами

21:13 Доброволец застрелил мужчину посреди улицы — что решил суд

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

21:02 Лубинец назвал критической ситуацию с медпомощью пленным в РФ

20:51 Некоторые украинцы автоматически получат 1000 грн – кого касается

20:41 Зимняя непогода идет в Украину — синоптики дали прогноз на завтра

20:33 Ароматная кутья на Сочельник — рецепт с маленьким секретом

20:10 Зеленский поздравил волонтеров с праздником и вручил им награды

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

06:20 Рекордные цены — ТОП наиболее подорожавших за осень продуктов

1 декабря 2024

19:07 Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

Text

21:28 Некоторым категориям мужчин разрешат выезд за границу, — нардеп

Text

19:58 Нардеп сообщила, насколько эффективна защита энергообъектов

Text

18:21 Нардеп Чернев объяснил, лишилась ли Украина "бусификации"

Text

17:53 Сибига жестко обратился к Лаврову — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Налоговая получит доступ ко всем счетам — Смаглюк объяснила когда

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:34 Военный объяснил, почему необходимо встать на учет в ТЦК

Text

13:09 Бракованные мины для ВСУ — нардеп заявила о создании комиссии

Text

13:04 Ермак встретился с командой Трампа — эфир День.LIVE

Text

12:18 Военный прокомментировал приказ Путина выбить ВСУ с Курщины

Text

08:00 Заявления США о призывном возрасте в Украине — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК