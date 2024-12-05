Взрывы в Киеве 5 декабря — чем атакуют россияне

В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Киеве сейчас, 5 декабря, раздались во время воздушной тревоги. Вероятно, работает ПВО.
Об этом сообщают мониторинговые Telegram каналы.
Взрывы в Киеве
Взрывы в Киеве жители слышали около 22:00. Было зафиксировано движение беспилотников.
"Киев — взрывы. Борисполь и район — взрывы", — пишут Telegram каналы.
Воздушные силы ВСУ также сообщали о летевшей в направлении Киевской области группе БпЛА.
"Киевщина: БпЛА в районе Броваров, Борисполя и Дымера", — говорится в сообщении военных.
Напомним, минувшей ночью Россия применила против Украины баллистические ракеты и беспилотники. Взрывы раздавались в 11 областях.
Также мы писали, что на Киевщине 3 декабря в результате вражеской атаки были повреждены жилые дома и автомобили.
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