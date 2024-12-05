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У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

5 грудня 2024 22:08
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи у Києві 5 грудня — чим атакують росіяни
Вибух у місті. Ілюстративне фото: informator.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Вибухи у Києві зараз, 5 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. Ймовірно, працює ППО.

Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.

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Вибухи у Києві жителі чули близько 22:00. Було зафіксовано рух безпілотників.

Kиїв — вибухи. Бориспіль та район — вибухи", — пишуть Telegram канали.

Повітряна тривога
Карта повітряних тривог станом на 22:08.
Фото: alerts.in.ua

Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про групу БпЛА, що летіли у напрямку Київської області.

"Київщина: БпЛА в районі Броварів, Борисполя та Димера", — йдеться у повідомленні військових.

БПЛА Київ
Повідомлення Повітряних сил у Telegram

Нагадаємо, минулої ночі Росія застосувала проти України балістичні ракети та безпілотники. Вибухи лунали в 11 областях.

Також ми писали, що на Київщині 3 грудня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житлові будинки та автомобілі.

Київ вибух обстріли ППО війна в Україні

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