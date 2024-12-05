Вибухи у Києві 5 грудня — чим атакують росіяни

У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Києві зараз, 5 грудня, пролунали під час повітряної тривоги. Ймовірно, працює ППО.
Про це повідомляють моніторингові Telegram канали.
Вибухи у Києві
Вибухи у Києві жителі чули близько 22:00. Було зафіксовано рух безпілотників.
Kиїв — вибухи. Бориспіль та район — вибухи", — пишуть Telegram канали.
Повітряні сили ЗСУ також повідомляли про групу БпЛА, що летіли у напрямку Київської області.
"Київщина: БпЛА в районі Броварів, Борисполя та Димера", — йдеться у повідомленні військових.
Нагадаємо, минулої ночі Росія застосувала проти України балістичні ракети та безпілотники. Вибухи лунали в 11 областях.
Також ми писали, що на Київщині 3 грудня внаслідок ворожої атаки було пошкоджено житлові будинки та автомобілі.
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