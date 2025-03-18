Взрывы в Киеве вечером 18 марта — какая угроза

В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Киеве прогремели вечером, 18 марта. Известно, что в столице работает противовоздушная оборона.
Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.
Взрывы в Киеве
"В Киеве работает ПВО! Будьте в укрытиях! " — подчеркнул Ткаченко.
В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в воздушном пространстве Киева зафиксированы ударные беспилотники.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, вечером взрывы прогремели и в Запорожье. Известно, что там работает ПВО.
Также около 20:24 звуки взрывов были слышны в Киевской области. В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.
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