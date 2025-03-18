Взрывы в Киеве вечером 18 марта — какая угроза

Взрыв. Фото иллюстративное: скриншот

Взрывы в Киеве прогремели вечером, 18 марта. Известно, что в столице работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в Telegram.

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"В Киеве работает ПВО! Будьте в укрытиях! " — подчеркнул Ткаченко.

Пост Ткаченко. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ сообщали, что в воздушном пространстве Киева зафиксированы ударные беспилотники.

Сообщение Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером взрывы прогремели и в Запорожье. Известно, что там работает ПВО.

Также около 20:24 звуки взрывов были слышны в Киевской области. В КОВА призвали не фотографировать и не снимать работу наших защитников.