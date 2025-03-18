Вибухи у Києві ввечері 18 березня — яка загроза

Вибух. Фото ілюстративне: скриншот

Вибухи у Києві пролунали ввечері, 18 березня. Відомо, що в столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

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"В Києві працює ППО! Будьте в укриттях!" — наголосив Ткаченко.

Допис Ткаченка. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у повітряному просторі Києва зафіксовано ударні безпілотники.

Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері вибухи пролунали й в Запоріжжі. Відомо, що там працює ППО.

Також близько 20:24 звуки вибухів було чутно на Київщині. У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.