Вибухи у Києві ввечері 18 березня — яка загроза

У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи у Києві пролунали ввечері, 18 березня. Відомо, що в столиці працює протиповітряна оборона.
Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.
Вибухи в Києві
"В Києві працює ППО! Будьте в укриттях!" — наголосив Ткаченко.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли, що у повітряному просторі Києва зафіксовано ударні безпілотники.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері вибухи пролунали й в Запоріжжі. Відомо, що там працює ППО.
Також близько 20:24 звуки вибухів було чутно на Київщині. У КОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.
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