Главная Киев В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 2 сентября 2025 09:33
Взрывы в Киеве утром 2 сентября — какая угроза
Дым в результате взрыва. Фото иллюстративный: кадр с видео

Взрывы в Киеве прогремели утром, 2 сентября. Сейчас в столице объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 2 сентября

Ткаченко рассказал, что российские оккупанты атакуют Киев ударными дронами. Сейчас в столице работают силы противовоздушной обороны.

null
Пост Ткаченко. Фото: скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что ПВО работают на левом берегу.

null
Пост Кличко. Фото: скриншот

В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.

null
Пост Воздушных сил ВСУ. Фото: скриншот

На российскую атаку уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"Никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей. Берегите себя", — подчеркнул он.

null
Пост Ермака. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог имеет такой вид:

Карта повітряних тривог 2 вересня
Карта воздушных тревог по состоянию на 09:35. Фото: alerts.in.ua

Напомним, оккупанты в ночь на 2 сентября атаковали Белоцерковскую громаду Киевской области. В результате обстрела есть пострадавшие и погибший.

Впоследствии в ГСЧС показали фото последствий российского обстрела. Атака привела к серьезным разрушениям.

Киев взрыв обстрелы воздушная тревога дроны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
