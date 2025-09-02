Взрывы в Киеве утром 2 сентября — какая угроза

В Киеве прогремели мощные взрывы — что известно
Взрывы в Киеве прогремели утром, 2 сентября. Сейчас в столице объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в Telegram.
Взрывы в Киеве 2 сентября
Ткаченко рассказал, что российские оккупанты атакуют Киев ударными дронами. Сейчас в столице работают силы противовоздушной обороны.
Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что ПВО работают на левом берегу.
В Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения ударных беспилотников.
На российскую атаку уже отреагировал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.
"Никаких военных целей Россия не преследует сейчас, атакует город в рабочее время, когда на улицах много людей. Берегите себя", — подчеркнул он.
Сейчас карта тревог имеет такой вид:
Напомним, оккупанты в ночь на 2 сентября атаковали Белоцерковскую громаду Киевской области. В результате обстрела есть пострадавшие и погибший.
Впоследствии в ГСЧС показали фото последствий российского обстрела. Атака привела к серьезным разрушениям.
Читайте Новини.LIVE!