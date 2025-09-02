Вибухи в Києві зранку 2 вересня — яка загроза

У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо
Вибухи в Києві пролунали зранку 2 вересня. Наразі у столиці оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.
Вибухи в Києві 2 вересня
Ткаченко розповів, що російські окупанти атакують Київ ударними дронами. Наразі в столиці працюють Сили протиповітряної оборони.
Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що ППО працюють на лівому березі.
У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.
На російську атаку вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"Жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей. Бережіть себе", — наголосив він.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, окупанти у ніч проти 2 вересня атакували Білоцерківську громаду Київської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблий.
Згодом у ДСНС показали фото наслідків російського обстрілу. Атака призвела до серйозних руйнувань.
