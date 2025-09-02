Відео
У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

У Києві пролунали потужні вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 09:33
Вибухи в Києві зранку 2 вересня — яка загроза
Дим внаслідок вибуху. Фото ілюстративне: кадр з відео

Вибухи в Києві пролунали зранку 2 вересня. Наразі у столиці оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у Telegram.

Читайте також:

Вибухи в Києві 2 вересня

Ткаченко розповів, що російські окупанти атакують Київ ударними дронами. Наразі в столиці працюють Сили протиповітряної оборони.

null
Допис Ткаченка. Фото: скриншот

Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що ППО працюють на лівому березі.

null
Допис Кличка. Фото: скриншот

У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

null
Допис Повітряних сил ЗСУ. Фото: скриншот

На російську атаку вже відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Жодних воєнних цілей Росія не переслідує зараз, атакує місто в робочий час, коли на вулицях багато людей. Бережіть себе", — наголосив він.

null
Допис Єрмака. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог 2 вересня
Карта повітряних тривог станом на 09:35. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, окупанти у ніч проти 2 вересня атакували Білоцерківську громаду Київської області. Внаслідок обстрілу є постраждалі та загиблий.

Згодом у ДСНС показали фото наслідків російського обстрілу. Атака призвела до серйозних руйнувань.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
