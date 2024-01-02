Взрывы в Киеве 2 января - в Украине продолжается воздушная тревога

В Киеве раздались повторные взрывы — работает ПВО
В Киеве раздались повторные взрывы. В городе работает противовоздушная оборона. Ракетная опасность все еще сохраняется. По всей Украине продолжается воздушная тревога.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Повторные взрывы в Киеве 2 января
В КМВА отметили, что в столице работает ПВО. Угроза ракетного удара сохраняется.
"Воздушная тревога продолжается! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.
Ракетная атака Киева
Сегодня с 07:00 оккупанты начали атаковать нашу столицу ракетами. В городе профессионально и точно работает ПВО, однако в результате падения обломков есть разрушения. В КМВА рассказали о последствиях российского террора:
- в Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлено уже десять пострадавших;
- в Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета;
- в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- в Голосеевском районе падение обломков на открытой территории;
- в Печерском районе обломки вражеских ракет упали на крышу 9-этажного жилого дома, еще один многоэтажный дом и частный дом;
- в Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений;
- в Святошинском районе последствия еще уточняются;
- в Подольском районе возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, а также падение обломков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется;
- в Шевченковском районе — падение обломков на открытую территорию.
Кроме того, из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением.
"Все экстренные службы работают по вызовам. Информация о пострадавших уточняется. Ракетная опасность продолжается. Будьте в укрытиях", — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что количество пострадавших в результате ракетной атаки на Киев возросло до 16. 15 из них медики госпитализировали.
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