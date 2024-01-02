Взрывы в Киеве 2 января - в Украине продолжается воздушная тревога

Дым от взрыва. Фото (иллюстративное): из открытых источников

В Киеве раздались повторные взрывы. В городе работает противовоздушная оборона. Ракетная опасность все еще сохраняется. По всей Украине продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

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В КМВА отметили, что в столице работает ПВО. Угроза ракетного удара сохраняется.

"Воздушная тревога продолжается! Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" — говорится в сообщении.

Ракетная атака Киева

Сегодня с 07:00 оккупанты начали атаковать нашу столицу ракетами. В городе профессионально и точно работает ПВО, однако в результате падения обломков есть разрушения. В КМВА рассказали о последствиях российского террора:

в Соломенском районе зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов. Выявлено уже десять пострадавших;

в Деснянском районе предварительно есть возгорание супермаркета;

в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;

в Голосеевском районе падение обломков на открытой территории;

в Печерском районе обломки вражеских ракет упали на крышу 9-этажного жилого дома, еще один многоэтажный дом и частный дом;

в Оболонском районе есть возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений;

в Святошинском районе последствия еще уточняются;

в Подольском районе возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, а также падение обломков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется;

в Шевченковском районе — падение обломков на открытую территорию.

Кроме того, из-за ракетного удара в некоторых районах города есть проблемы с электроснабжением и водоснабжением.

"Все экстренные службы работают по вызовам. Информация о пострадавших уточняется. Ракетная опасность продолжается. Будьте в укрытиях", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что количество пострадавших в результате ракетной атаки на Киев возросло до 16. 15 из них медики госпитализировали.