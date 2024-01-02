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У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, — Кличко

2 січня 2024 08:40
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У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, — Кличко
Наслідки обстрілу Києва 29 грудня. Фото: ДСНС
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Кількість постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ зросла до десяти. Дев'ять із них госпіталізували до лікарні.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Кличко розповів, що станом на зараз вже відомо про десятьох постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки. 

"Девʼятьох  із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють всі екстрені служби", — йдеться у повідомленні. 

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За його словами, наразі відомо про деякі наслідки внаслідок російської атаки:

  • у Подільському районі пожежі в декількох місцях;
  • у Святошинському районі влучання в будівлю соціальної інфраструктури;
  • у Печерському районі — влучання в дах багатоповерхівки. І виклик ще за однією адресою;
  • в Оболонському районі — палає складське приміщення;
  • у Деснянському районі трапилося загоряння в будівлі супермаркету. 

Він наголосив, що скрізь працюють екстренні служби.

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Зазначимо, що повітряна тривога в Україні ще триває і для Києва зберігається загроза ракетного удару.

Нагадаємо, повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків. 

Додамо, що загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих. 

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