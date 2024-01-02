У Києві зросла кількість постраждалих внаслідок ракетного удару, — Кличко
Кількість постраждалих внаслідок ранкової ракетної атаки на Київ зросла до десяти. Дев'ять із них госпіталізували до лікарні.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Наслідки ракетної атаки на Київ 2 січня
Кличко розповів, що станом на зараз вже відомо про десятьох постраждалих у багатоповерховому будинку в Соломʼянському районі, де сталося загоряння внаслідок ракетної атаки.
"Девʼятьох із них госпіталізували, одному надали допомогу на місці. Працюють всі екстрені служби", — йдеться у повідомленні.
За його словами, наразі відомо про деякі наслідки внаслідок російської атаки:
- у Подільському районі пожежі в декількох місцях;
- у Святошинському районі влучання в будівлю соціальної інфраструктури;
- у Печерському районі — влучання в дах багатоповерхівки. І виклик ще за однією адресою;
- в Оболонському районі — палає складське приміщення;
- у Деснянському районі трапилося загоряння в будівлі супермаркету.
Він наголосив, що скрізь працюють екстренні служби.
Зазначимо, що повітряна тривога в Україні ще триває і для Києва зберігається загроза ракетного удару.
Нагадаємо, повітряна тривога по всій Україні почалася близько 07:00. Окупанти націлили свої ракети на Київ та Харків.
Додамо, що загарбники вдарили по центральній частині Харкова. Станом на зараз відомо про шістьох постраждалих.
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