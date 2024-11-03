В Киеве взрывы прогремели 3 ноября — СМИ

В Киеве раздались взрывы
В Киеве раздались взрывы. Вражеские беспилотники атакуют столицу со стороны Вышгорода.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 3 ноября.
Взрывы в Киеве
Враг продолжает использовать беспилотники для атаки на Киев. Сейчас в городе раздались взрывы, а в столицу продолжают приближаться вражеские дроны.
По информации городского головы Виталия Кличко, российские БпЛА заходят в воздушное пространство столицы из Вышгородского брка.
Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.
Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.
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