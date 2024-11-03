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В Киеве раздались взрывы

3 ноября 2024 23:41
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве взрывы прогремели 3 ноября — СМИ
Пожар после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве раздались взрывы. Вражеские беспилотники атакуют столицу со стороны Вышгорода.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в воскресенье, 3 ноября.

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В Киеве раздались взрывы. Фото: скриншот

Взрывы в Киеве

Враг продолжает использовать беспилотники для атаки на Киев. Сейчас в городе раздались взрывы, а в столицу продолжают приближаться вражеские дроны.

По информации городского головы Виталия Кличко, российские БпЛА заходят в воздушное пространство столицы из Вышгородского брка.

срочные
Пост Виталия Кличко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что взрывы в Киеве прогремели днем, 2 ноября. Российские оккупанты продолжают атаку ударными беспилотниками.

Впоследствии глава Киевской МВА Сергей Попко сообщил, что обломки ударных беспилотников упали в шести районах города.

Киев обстрелы дрон Шахид-136 дроны Виталий Кличко

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