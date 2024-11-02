Вибухи в Києві вдень 2 листопада — що відомо

У Києві пролунали гучні вибухи
Вибухи у Києві пролунали вдень, 2 листопада. Російські окупанти продовжують атаку ударними безпілотниками.
Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко у Telegram.
Вибухи в Києві
У столиці триває повітряна тривога. Попко наголосив, що працює протиповітряна оборона.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" — додав він.
У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ударних безпілотників в напрямку Києва з західного та північного напрямків.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, 2 листопада збільшилася кількість постраждалих внаслідок падіння уламків російського безпілотника у Святошинському районі Києва.
Згодом Попко повідомив, що уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.
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