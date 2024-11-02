Дронова атака на Київ 2 листопада — в КМВА назвали наслідки

Уламки "Шахедів" впали у шести районах Києва — що відомо
У Києві продовжують відбивати дронову атаку Росії на столицю із застосуванням "Шахедів". Станом на зараз уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Уламки дрона впали у Києві
Станом 09:16, як повідомив очільник Київської міської військової адміністрації, уламки ворожих дронів впали у шести районах столиці.
"Зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці — в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському", — йдеться у дописі.
Працівники ДСНС загасили пожежі, дані щодо наслідків атаки уточнюються.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі внаслідок дронової атаки є двоє постраждалих.
Зазначимо, що у Святошинському районі є руйнування на 16 поверсі, проведена евакуація.
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