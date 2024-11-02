Дронова атака на Київ 2 листопада — в КМВА назвали наслідки

Працівник ДСНС на виклику в Києві. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

У Києві продовжують відбивати дронову атаку Росії на столицю із застосуванням "Шахедів". Станом на зараз уламки ударних безпілотників впали у шістьох районах міста.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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Станом 09:16, як повідомив очільник Київської міської військової адміністрації, уламки ворожих дронів впали у шести районах столиці.

"Зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці — в Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському", — йдеться у дописі.

Працівники ДСНС загасили пожежі, дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Працівники ДСНС гасять пожежу. Фото: ДСНС України

Обгорілий будинок, куди впали уламки. Фото: КМВА

Вибиті вікна внаслідок вибухів. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі внаслідок дронової атаки є двоє постраждалих.

Зазначимо, що у Святошинському районі є руйнування на 16 поверсі, проведена евакуація.