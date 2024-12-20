Взрывы в Киеве утром 20 декабря – что известно

Работа ПВО. Иллюстративное фото: FT

В Киеве в пятницу утром, 20 декабря, раздались взрывы. Враг атаковал город ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

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Атака на Киев 20 декабря

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

Скриншот поста КГВА

Воздушные силы предупреждали о взлете истребителя МиГ-31К, а затем о движении скоростных целей в направлении Киева.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 7:10 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Зафиксировано падение обломков.

Также мы писали, что утром Россия массово обстреляла Херсон из артиллерии. Из-за атаки уже есть пострадавшие гражданские, много попаданий зафиксировано в жилых домах.