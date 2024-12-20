Взрывы в Киеве утром 20 декабря – что известно

В Киеве раздаются мощные взрывы
В Киеве в пятницу утром, 20 декабря, раздались взрывы. Враг атаковал город ракетами.
Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.
Атака на Киев 20 декабря
"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.
Воздушные силы предупреждали о взлете истребителя МиГ-31К, а затем о движении скоростных целей в направлении Киева.
Отметим, что по состоянию на 7:10 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Напомним, ночью оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Зафиксировано падение обломков.
Также мы писали, что утром Россия массово обстреляла Херсон из артиллерии. Из-за атаки уже есть пострадавшие гражданские, много попаданий зафиксировано в жилых домах.
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