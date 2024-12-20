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В Киеве раздаются мощные взрывы

20 декабря 2024 07:06
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Киеве утром 20 декабря – что известно
Работа ПВО. Иллюстративное фото: FT
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве в пятницу утром, 20 декабря, раздались взрывы. Враг атаковал город ракетами.

Об этом сообщает пресс-служба КГВА в Telegram.

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"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста КГВА

Воздушные силы предупреждали о взлете истребителя МиГ-31К, а затем о движении скоростных целей в направлении Киева.

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Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 7:10 воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, ночью оккупанты атаковали Киев беспилотниками. Зафиксировано падение обломков.

Также мы писали, что утром Россия массово обстреляла Херсон из артиллерии. Из-за атаки уже есть пострадавшие гражданские, много попаданий зафиксировано в жилых домах.

Киев ПВО ракеты ракетный удар

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