Вибухи у Києві вранці 20 грудня - що відомо

Робота ППО. Ілюстративне фото: FT

У Києві у п'ятницю вранці, 20 грудня, пролунали вибухи. Ворог атакував місто ракетами.

Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram.

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"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.

Скриншот допису КМВА

Повітряні сили попереджали про зліт винищувача МіГ-31К, а потім про рух швидкісних цілей в напрямку Києва.

Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 7:10 повітряну тривогу оголошено по всій території України.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Київ безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків.

Також ми писали, що вранці Росія масовано обстріляла Херсон з артилерії. Через атаку вже є постраждалі цивільні, багато влучань зафіксовано у житлові будинки.