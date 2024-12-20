Вибухи у Києві вранці 20 грудня - що відомо

У Києві лунають потужні вибухи
У Києві у п'ятницю вранці, 20 грудня, пролунали вибухи. Ворог атакував місто ракетами.
Про це повідомляє пресслужба КМВА у Telegram.
Атака на Київ 20 грудня
"Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!", — йдеться у повідомленні.
Повітряні сили попереджали про зліт винищувача МіГ-31К, а потім про рух швидкісних цілей в напрямку Києва.
Зазначимо, що станом на 7:10 повітряну тривогу оголошено по всій території України.
Нагадаємо, вночі окупанти атакували Київ безпілотниками. Зафіксовано падіння уламків.
Також ми писали, що вранці Росія масовано обстріляла Херсон з артилерії. Через атаку вже є постраждалі цивільні, багато влучань зафіксовано у житлові будинки.
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