Взрывы в Киеве 11 июля из-за дронов

В Киеве раздались звуки взрывов
Взрывы в Киеве прогремели прямо сейчас, в ночь на 11 июля. Россияне атакуют столицу дронами, в городе работает ПВО.
Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко
Звуки взрывов в Киеве 11 июля вечером
"Силы ПВО работают на Троещине по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", — говорится в сообщении в 23:16.
Однако работу ПВО слышно и в других районах. Сразу после сообщения Кличко начальник КГВА Тимур Ткаченко подтвердил, что в столице работает противовоздушная оборона. Отдельно это подтвердили и в канале Киевской городской военной администрации.
"Угроза ударных БпЛА остается. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя тревоги", — отметили в КГВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 23:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
Напомним, что сегодня вечером, звуки взрывов были слышны в Киевской области. Там тоже на фоне атаки дронов работали силы ПВО.
Также мы писали, что утром, 11 июля, враг атаковал дронами Харьков. В результате атаки повреждены роддом, стоматология и ряд зданий. Фото и детали последствий можно посмотреть по этой ссылке.
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