Взрыв в Киеве сегодня вечером, 15 сентября

Сбивание дрона. Иллюстративное фото: Reuters

В Киеве вечером в воскресенье, 15 сентября, был слышен взрыв. В городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Атака на Киев 15 сентября

Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в Киевской области.

"БпЛА на Борисполь с северо-востока", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении дронов к востоку от Белой Церкви.

Скриншот поста Воздушных сил

По данным мониторинговых Telegram-каналов, в настоящее время фиксируется около 10 вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины.

Скриншот поста

Отметим, что по состоянию на 22.10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.