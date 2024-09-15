Взрыв в Киеве сегодня вечером, 15 сентября

В Киеве раздался взрыв
15 сентября 2024 22:05
Сбивание дрона. Иллюстративное фото: Reuters
В Киеве вечером в воскресенье, 15 сентября, был слышен взрыв. В городе объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки БпЛА.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
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Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников в Киевской области.
"БпЛА на Борисполь с северо-востока", — говорится в сообщении.
Позже там сообщили о движении дронов к востоку от Белой Церкви.
По данным мониторинговых Telegram-каналов, в настоящее время фиксируется около 10 вражеских БпЛА в воздушном пространстве Украины.
Отметим, что по состоянию на 22.10 воздушная тревога объявлена в половине областей Украины.
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