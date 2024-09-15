Качество воды в Киеве не отвечает стандартам

Озеро в Киеве. Фото: Fish Industry

В Киеве проверка качества воды проходит ежедневно. Пока состояние воды в поверхностных водоемах не соответствует нормативам, определенным Министерством здравоохранения.

Такой ответ дали в Киевском городском центре контроля и профилактики Минздрава Украины по информационному запросу Новини.LIVE в воскресенье, 15 сентября.

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Проверка воды происходит каждый день

"Ситуация с качеством воды в городе Киеве на сегодняшний день остается

стабильной. Нашим учреждением ежедневно в определенных точках осуществляется контроль качества воды поверхностных водоемов и питьевой воды централизованного водоснабжения", — говорится в сообщении.

В учреждении сообщили, что по результатам проведенных исследований воды поверхностных водоемов несколько повышались концентрация марганца, запах, индекс положительной лактозокишечной палочки (ЛКП).

Отмечается, что данные показатели не соответствуют требованиям Минздрава относительно гигиенических нормативов качества воды в водных объектах, поэтому использовать воду для питья или хозяйственно-бытовых нужд не стоит.

Также в Центре контроля пояснили, что ситуация по повышенному индексу ЛКП связана с повышенной температурой воздуха окружающей среды (+30 °C и выше), при которой происходит рост количества микроорганизмов лактозоположительной кишечной палочки.

Это свидетельствует о бактериальном загрязнении водоема в летний период года (желтый цвет, на поверхности водоема пленка)", — отметили в Центре контроля.

Ответ на запрос Новини.LIVE. Фото: скриншот