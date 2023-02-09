Взрыв в Киеве 9 февраля – под завалами могут быть люди

В Киеве раздался взрыв на территории бывшего завода: под завалами могут быть люди
В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода. На месте происшествия работают все экстренные службы.
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
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Отмечается, что взрыв прогремел на территории бывшего завода. Под завалами построек могут быть люди.
На место происшествия выехали все экстренные службы.
По сообщению Кличко, предварительно погиб один человек.
"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы, один человек погиб", — пишет Кличко.
Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе один человек погиб. Еще троих человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь.
Напомним, в Харьковской области трое гражданских пострадали в результате взрыва. Мотоцикл, на котором они двигались, наехал на неизвестный взрывной предмет.