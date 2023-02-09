Взрыв в Киеве 9 февраля – под завалами могут быть люди

На место происшествия выехали все экстренные службы

В Дарницком районе Киева раздался взрыв на территории бывшего завода. На месте происшествия работают все экстренные службы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Подробности

Отмечается, что взрыв прогремел на территории бывшего завода. Под завалами построек могут быть люди.

На место происшествия выехали все экстренные службы.

По сообщению Кличко, предварительно погиб один человек.

"По предварительной информации, в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе столицы, один человек погиб", — пишет Кличко.

Позже в Киевской городской военной администрации сообщили, что в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе один человек погиб. Еще троих человек удалось вытащить из-под завалов. Им оказывается медицинская помощь.

Напомним, в Харьковской области трое гражданских пострадали в результате взрыва. Мотоцикл, на котором они двигались, наехал на неизвестный взрывной предмет.