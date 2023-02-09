Вибух у Києві 9 лютого - під завалами можуть бути люди

На місце події виїхали всі екстрені служби

У Дарницькому районі Києва пролунав вибух на території колишнього заводу. На місці події працюють всі екстрені служби.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Зазначається, що вибух пролунав на території колишнього заводу. Під завалами будівель можуть бути люди.

На місце події виїхали всі екстрені служби.

За повідомленням Кличка, попередньо загинула одна людина.

"За попередньою інформацією, в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі столиці, одна людина загинула", — пише Кличко.

Пізніше у Київській міській військовій адміністрації повідомили, що в результаті вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі одна людина загинула. Ще трьох людей удалося витягнути з-під завалів. Їм надається медична допомога.

Нагадаємо, на Харківщині троє цивільних постраждало внаслідок вибуху. Мотоцикл, на якому вони рухались, наїхав на невідомий вибуховий предмет.