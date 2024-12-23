Взрывы в Киеве 23 декабря — в небе российские дроны

В Киеве раздался взрыв — в небе вражеские дроны
Взрывы в Киеве раздались днем 23 декабря. Российские войска выпустили на столицу дроны.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.
Взрыв в Киеве 23 декабря
В 12:20 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали вражеских беспилотников в районе города и призвали киевлян находиться в укрытиях.
Уже в 12:25 местные паблики сообщили, что в городе прогремели взрывы.
В то же время в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО.
В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.
Напомним, ночью 23 декабря россияне выпустили по Украине 72 дрона. Воздушные силы уничтожили 47 из них, еще 25 локационно потеряны.
В результате атаки в Киевской области зафиксировали падение обломков. Полиция показала последствия.
Читайте Новини.LIVE!