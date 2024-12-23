Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве раздался взрыв — в небе вражеские дроны arrow

В Киеве раздался взрыв — в небе вражеские дроны

23 декабря 2024 12:29
Карина Приходько - Редактор
Взрывы в Киеве 23 декабря — в небе российские дроны
Взрыв в Киеве. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich
Карина Приходько - Редактор

Взрывы в Киеве раздались днем 23 декабря. Российские войска выпустили на столицу дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.

Читайте также:

Взрыв в Киеве 23 декабря

В 12:20 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали вражеских беспилотников в районе города и призвали киевлян находиться в укрытиях.

атака дронов на Киев 23 декабря
Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 12:25 местные паблики сообщили, что в городе прогремели взрывы.

взрывы в Киеве 23 декабря
Скриншот сообщения канала Київ24

В то же время в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО.

null
Скриншот сообщения Киевской ОВА

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

воздушная тревога 23 декабря
Карта воздушной тревоги на Украине 23 декабря. Фото: alarmukraine.ua

Напомним, ночью 23 декабря россияне выпустили по Украине 72 дрона. Воздушные силы уничтожили 47 из них, еще 25 локационно потеряны.

В результате атаки в Киевской области зафиксировали падение обломков. Полиция показала последствия.

Киев взрыв обстрелы дроны война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:51 На Одесчине часть ПВО осталась без боеприпасов — подробности

12:40 Эксперт назвал причины недавней кибератаки на госреестры

12:29 В Киеве раздался взрыв — в небе вражеские дроны

12:24 На Львовщине легковушка столкнулась с автобусом — есть жертвы

12:23 Сельсовет на Одесчине отказался помогать ВСУ — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:21 Украинские воины уничтожили десяток машин и склады РФ — видео

12:15 Киевстар закрыл некоторые тарифы и открыл новые — сколько стоят

12:07 Жена Асада хочет расстаться с мужем и уехать из России

12:05 Чиновник ГНСУ помогал уклонистам пересечь границу

11:51 Имущество рыбпорта на Одесчине выставили на продажу — детали

12:51 На Одесчине часть ПВО осталась без боеприпасов — подробности

12:40 Эксперт назвал причины недавней кибератаки на госреестры

12:29 В Киеве раздался взрыв — в небе вражеские дроны

12:24 На Львовщине легковушка столкнулась с автобусом — есть жертвы

12:23 Сельсовет на Одесчине отказался помогать ВСУ — причина

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

12:21 Украинские воины уничтожили десяток машин и склады РФ — видео

12:15 Киевстар закрыл некоторые тарифы и открыл новые — сколько стоят

12:07 Жена Асада хочет расстаться с мужем и уехать из России

12:05 Чиновник ГНСУ помогал уклонистам пересечь границу

11:51 Имущество рыбпорта на Одесчине выставили на продажу — детали

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

Text

08:00 Экстренно! "Сигнал" Зеленскому от Трампа, — эфир Ранок.LIVE

21 декабря 2024
Text

00:20 Скандал в Вышгороде — инцидент прокомментировал военный аналитик

20 декабря 2024
Text

23:04 Экс-глава Минздрава объяснила, куда интегрировали работников МСЭК

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке