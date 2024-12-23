Взрывы в Киеве 23 декабря — в небе российские дроны

Взрыв в Киеве. Архивное фото: REUTERS/Gleb Garanich

Взрывы в Киеве раздались днем 23 декабря. Российские войска выпустили на столицу дроны.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ и мониторинговые каналы.

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Взрыв в Киеве 23 декабря

В 12:20 в Киеве и области объявили воздушную тревогу. Воздушные силы предупреждали вражеских беспилотников в районе города и призвали киевлян находиться в укрытиях.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Уже в 12:25 местные паблики сообщили, что в городе прогремели взрывы.

Скриншот сообщения канала Київ24

В то же время в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Черкасской, Киевской, Полтавской, Черниговской и Сумской областях.

Карта воздушной тревоги на Украине 23 декабря. Фото: alarmukraine.ua

Напомним, ночью 23 декабря россияне выпустили по Украине 72 дрона. Воздушные силы уничтожили 47 из них, еще 25 локационно потеряны.

В результате атаки в Киевской области зафиксировали падение обломков. Полиция показала последствия.