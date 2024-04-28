В Киеве раздался взрыв, — СМИ
28 апреля 2024 22:02
Спасатели. Фото: ГСЧС
Взрыв в Киеве раздался вечером, 28 апреля. Однако воздушная тревога в городе не объявлена.
Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на местные СМИ.
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Взрыв в Киеве
Информация о взрыве появилась около 21:30. Воздушная тревога объявлена в Киевской области. В то же время об угрозах для столицы не сообщали.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, в Запорожье 28 апреля раздался второй за сутки взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.
Также в столичным правоохранителям в ночь на воскресенье, 28 апреля, поступило сообщение о взрыве возле многоэтажки в Святошинском районе. Там в результате подрыва гранаты были ранены двое мужчин.
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