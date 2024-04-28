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В Киеве раздался взрыв, — СМИ

28 апреля 2024 22:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве раздался взрыв, — СМИ
Спасатели. Фото: ГСЧС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрыв в Киеве раздался вечером, 28 апреля. Однако воздушная тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на местные СМИ.

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Информация о взрыве появилась около 21:30. Воздушная тревога объявлена в Киевской области. В то же время об угрозах для столицы не сообщали.

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Пост "УНИАН". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Запорожье 28 апреля раздался второй за сутки взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Также в столичным правоохранителям в ночь на воскресенье, 28 апреля, поступило сообщение о взрыве возле многоэтажки в Святошинском районе. Там в результате подрыва гранаты были ранены двое мужчин.

Киев
взрыв
воздушная тревога
опасность

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