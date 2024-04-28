В Киеве раздался взрыв, — СМИ

Спасатели. Фото: ГСЧС

Взрыв в Киеве раздался вечером, 28 апреля. Однако воздушная тревога в городе не объявлена.

Об этом сообщает "УНИАН" со ссылкой на местные СМИ.

Читайте также:

Взрыв в Киеве

Информация о взрыве появилась около 21:30. Воздушная тревога объявлена в Киевской области. В то же время об угрозах для столицы не сообщали.

Пост "УНИАН". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, в Запорожье 28 апреля раздался второй за сутки взрыв. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

Также в столичным правоохранителям в ночь на воскресенье, 28 апреля, поступило сообщение о взрыве возле многоэтажки в Святошинском районе. Там в результате подрыва гранаты были ранены двое мужчин.