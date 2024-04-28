У Києві пролунав вибух біля однієї з багатоповерхівок — що відомо
До столичних правоохоронців в ніч на неділю, 28 квітня, надійшло повідомлення про вибух біля багатоповерхівки у Святошинському районі. Там внаслідок підриву гранати було поранено двоє чоловіків.
Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.
Вибух у Святошинському районі 28 квітня
Після повідомлення про вибух на місце події виїхали правоохоронці та медики. Виявилося, що там стався підрив гранати: постраждали двоє чоловіків — їх ушпиталили.
Наразі поліція встановлює всі обставини події, було розпочато кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та стосовно необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який напав з ножем на оператора автозаправної станції та вдарив його. Зловмиснику загрожує ув’язнення терміном від трьох до семи років.
Також ми писали, що у столиці чоловік обікрав підлітка: правоохоронці арештували зловмисника, йому загрожує від семи до десяти років в'язниці.
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