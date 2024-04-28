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У Києві пролунав вибух біля однієї з багатоповерхівок — що відомо

28 квітня 2024 13:51
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві пролунав вибух біля однієї з багатоповерхівок — що відомо
Правоохоронці біля багатоповерхівки, де стався вибух. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

До столичних правоохоронців в ніч на неділю, 28 квітня, надійшло повідомлення про вибух біля багатоповерхівки у Святошинському районі. Там внаслідок підриву гранати було поранено двоє чоловіків.

Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.

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Вибух у Святошинському районі 28 квітня

Після повідомлення про вибух на місце події виїхали правоохоронці та медики. Виявилося, що там стався підрив гранати: постраждали двоє чоловіків — їх ушпиталили.

Наразі поліція встановлює всі обставини події, було розпочато кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та стосовно необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

вибух в Святошинському районі 28 квітня
Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який напав з ножем на оператора автозаправної станції та вдарив його. Зловмиснику загрожує ув’язнення терміном від трьох до семи років.

Також ми писали, що у столиці чоловік обікрав підлітка: правоохоронці арештували зловмисника, йому загрожує від семи до десяти років в'язниці.

Київ
вибух
поліція
граната
боєприпаси

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