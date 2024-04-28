У Києві пролунав вибух біля однієї з багатоповерхівок — що відомо

Правоохоронці біля багатоповерхівки, де стався вибух. Фото: Нацполіція

До столичних правоохоронців в ніч на неділю, 28 квітня, надійшло повідомлення про вибух біля багатоповерхівки у Святошинському районі. Там внаслідок підриву гранати було поранено двоє чоловіків.

Про це повідомляє Поліція Києва у Telegram.

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Вибух у Святошинському районі 28 квітня

Після повідомлення про вибух на місце події виїхали правоохоронці та медики. Виявилося, що там стався підрив гранати: постраждали двоє чоловіків — їх ушпиталили.

Наразі поліція встановлює всі обставини події, було розпочато кримінальне провадження щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами та стосовно необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесне ушкодження.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, у Києві затримали чоловіка, який напав з ножем на оператора автозаправної станції та вдарив його. Зловмиснику загрожує ув’язнення терміном від трьох до семи років.

Також ми писали, що у столиці чоловік обікрав підлітка: правоохоронці арештували зловмисника, йому загрожує від семи до десяти років в'язниці.