У Києві пролунав вибух, — ЗМІ
28 квітня 2024 22:02
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: РБК
Вибух у Києві пролунав ввечері, 28 квітня. Однак повітряної тривоги в місті не оголошено.
Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Вибух в Києві
Інформація про вибух з'явилася близько 21:30. Повітряна тривога оголошена у Київській області. Водночас про загрози для столиці не повідомляли.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, у Запоріжжі 28 квітня пролунав другий за добу вибух. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.
Також до столичних правоохоронців в ніч на неділю, 28 квітня, надійшло повідомлення про вибух біля багатоповерхівки у Святошинському районі. Там внаслідок підриву гранати було поранено двоє чоловіків.
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