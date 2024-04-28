У Києві пролунав вибух, — ЗМІ

Дим після вибуху. Фото ілюстративне: РБК

Вибух у Києві пролунав ввечері, 28 квітня. Однак повітряної тривоги в місті не оголошено.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Інформація про вибух з'явилася близько 21:30. Повітряна тривога оголошена у Київській області. Водночас про загрози для столиці не повідомляли.

Допис "УНІАН". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Запоріжжі 28 квітня пролунав другий за добу вибух. В місті та області було оголошено повітряну тривогу.

Також до столичних правоохоронців в ніч на неділю, 28 квітня, надійшло повідомлення про вибух біля багатоповерхівки у Святошинському районі. Там внаслідок підриву гранати було поранено двоє чоловіків.