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У Києві пролунав вибух, — ЗМІ

28 квітня 2024 22:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві пролунав вибух, — ЗМІ
Дим після вибуху. Фото ілюстративне: РБК
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибух у Києві пролунав ввечері, 28 квітня. Однак повітряної тривоги в місті не оголошено.

Про це повідомляє "УНІАН" з посиланням на місцеві ЗМІ.

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Інформація про вибух з'явилася близько 21:30. Повітряна тривога оголошена у Київській області. Водночас про загрози для столиці не повідомляли.

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Допис "УНІАН". Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, у Запоріжжі 28 квітня пролунав другий за добу вибух. В місті та області було оголошено повітряну тривогу. 

Також до столичних правоохоронців в ніч на неділю, 28 квітня, надійшло повідомлення про вибух біля багатоповерхівки у Святошинському районі. Там внаслідок підриву гранати було поранено двоє чоловіків.

Київ
вибух
повітряна тривога
небезпека

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