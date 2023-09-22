В Киеве появится сквер имени Игоря Козловского

Игорь Козловский. Фото: Новости.LIVE

В Киеве может появиться сквер имени украинского ученого, религиоведа, писателя и общественного деятеля Игоря Козловского. Соответствующее обращение уже получил городской голова Виталий Кличко.

Об этом сообщили в Киевсовете.

Читайте также:

Сквер имени Игоря Козловского в Киеве

Скверы имени Игоря Козловского могут появиться на столичном Подоле. Инициатором такого решения выступила депутатка Олеся Пинзенык. Она уже направила соответствующее обращение городскому голове.

"Мы должны достойно чествовать украинских патриотов, отстаивающих национальные идеи. Именно поэтому при поддержке общественности инициирую наименование безымянного сквера в честь выдающегося украинского ученого, религиоведа, писателя и общественного деятеля Игоря Анатольевича Козловского", — отметила депутатка.

Такую идею поддержал и сын ученого Александр.

Назвать именем Игоря Козловского предлагают сквер на пересечении улиц Григория Сковороды и Почайнинской. Сейчас у него нет названия. Недалеко от него расположена также могила убитого в 2000 году журналиста и общественного деятеля Георгия Гонгадзе.

Напомним, в Оболонском районе Киева предлагают установить памятник украинскому защитнику Александру Мациевскому, расстрелянному российскими военными после фразы "Слава Украине!".