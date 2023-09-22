У Києві з'явиться сквер імені Ігоря Козловського

Ігор Козловський. Фото: Новини.LIVE

У Києві може з'явитись сквер імені українського науковця, релігієзнавця, письменника та громадського діяча Ігоря Козловського. Відповідне звернення вже отримав міський голова Віталій Кличко.

Про це повідомили в Київраді.

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Сквер імені Ігоря Козловського в Києві

Сквері імені Ігоря Козловського може з'явитись на столичному Подолі. Ініціаторкою такого рішення виступила депутатка Олеся Пинзеник. Вона вже направила відповідне звернення міському голові.

"Ми повинні гідно вшановувати українських патріотів, які відстоюють національні ідеї. Саме тому за підтримки громадськості ініціюю найменування безіменного скверу на честь видатного українського вченого, релігієзнавця, письменника та громадського діяча Ігоря Анатолійовича Козловського", — зазначила депутатка.

Таку ідею підтримав і син науковця — Олександр.

Назвати іменем Ігоря Козловського пропонують сквер на розі вулиць Григорія Сковороди та Почайнинської. Зараз він не має назви. Неподалік від нього розташована також могила вбитого у 2000-му році журналіста й громадського діяча Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва пропонують встановити пам'ятник українському захиснику Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські військові після фрази "Слава Україні!".