Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві пропонують назвати іменем відомого вченого сквер: де він знаходитиметься arrow

У Києві пропонують назвати іменем відомого вченого сквер: де він знаходитиметься

22 вересня 2023 17:55
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У Києві з'явиться сквер імені Ігоря Козловського
Ігор Козловський. Фото: Новини.LIVE
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві може з'явитись сквер імені українського науковця, релігієзнавця, письменника та громадського діяча Ігоря Козловського. Відповідне звернення вже отримав міський голова Віталій Кличко. 

Про це повідомили в Київраді

Читайте також:

Сквер імені Ігоря Козловського в Києві 

Сквері імені Ігоря Козловського може з'явитись на столичному Подолі. Ініціаторкою такого рішення виступила депутатка Олеся Пинзеник. Вона вже направила відповідне звернення міському голові. 

"Ми повинні гідно вшановувати українських патріотів, які відстоюють національні ідеї. Саме тому за підтримки громадськості ініціюю найменування безіменного скверу на честь видатного українського вченого, релігієзнавця, письменника та громадського діяча Ігоря Анатолійовича Козловського", — зазначила депутатка. 

Таку ідею підтримав і син науковця — Олександр. 

Назвати іменем Ігоря Козловського пропонують сквер на розі вулиць Григорія Сковороди та Почайнинської. Зараз він не має назви. Неподалік від нього розташована також могила вбитого у 2000-му році журналіста й громадського діяча Георгія Гонгадзе.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва пропонують встановити пам'ятник українському захиснику Олександру Мацієвському, якого розстріляли російські військові після фрази "Слава Україні!". 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багато чого везу: Зеленський розповів Новини.LIVE про свої враження від візиту до США

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Новина з відео

12:10Ракетна загроза в Умані: як хасиди реагували на повітряну тривогу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз