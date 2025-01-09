В Киеве произошел прорыв горячей воды — люди едва не пострадали

В Киеве прорыв возле вокзала, из-под земли бьет кипятком — видео
Сегодня, 9 января, в Киеве произошел прорыв горячей воды. Локация — возле железнодорожного вокзала столицы.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Что известно о прорыве воды в Киеве
Авария произошла на пересечении Жилянской и Петлюры.
Как сообщается, асфальт начал трещать, а люди едва успели отскочить.
"Из-под земли пошла целая струя горячей воды", — утверждают очевидцы.
В полиции Киева заявили, что в связи с прорывом труб теплосети на перекрестке улиц Жилянской — Симона Петлюры, движение транспорта затруднено.
На месте патрульные осуществляют регулировку дорожного движения, а соответствующие службы производят ремонтные работы.
Напомним, ранее возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве произошел прорыв водопровода. Станцию метро закрыли, а соседние магазины в подземке собственноручно ликвидировали последствия. На дороге образовалась яма в несколько метров, заполненная водой.
Также в Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию, в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения. В ответ на инцидент киевляне отреагировали мемами в соцсетях.
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