В Киеве произошел прорыв горячей воды — люди едва не пострадали

Место аварии. Фото: Местные Telegram-каналы

Сегодня, 9 января, в Киеве произошел прорыв горячей воды. Локация — возле железнодорожного вокзала столицы.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Авария произошла на пересечении Жилянской и Петлюры.

Как сообщается, асфальт начал трещать, а люди едва успели отскочить.

"Из-под земли пошла целая струя горячей воды", — утверждают очевидцы.

В полиции Киева заявили, что в связи с прорывом труб теплосети на перекрестке улиц Жилянской — Симона Петлюры, движение транспорта затруднено.

На месте патрульные осуществляют регулировку дорожного движения, а соответствующие службы производят ремонтные работы.

Напомним, ранее возле станции метро "Дорогожичи" в Киеве произошел прорыв водопровода. Станцию метро закрыли, а соседние магазины в подземке собственноручно ликвидировали последствия. На дороге образовалась яма в несколько метров, заполненная водой.

Также в Киеве в Святошинском районе на Борщаговке прорвало канализацию, в результате чего некоторые потребители остались без водоснабжения. В ответ на инцидент киевляне отреагировали мемами в соцсетях.