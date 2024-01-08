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Прорив каналізації в Києві — соцмережі "вибухнули" мемами

8 січня 2024 12:38
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Прорив каналізації в Києві — соцмережі "вибухнули" мемами
Наслідки прориву каналізації в Києві. Фото: Ксенія Семенова/Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без водопостачання. У відповідь на інцидент кияни відреагували мемами у соцмережах. 

Новини.LIVE зібрали добірку найпопулярніших з таких. 

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Прорив каналізації на Борщагівці
Мем про інцидент. Фото: соцмережі
Прорив каналізації на Борщагівці
Мем про інцидент. Фото: соцмережі
Прорив каналізації на Борщагівці
Мем про інцидент. Фото: соцмережі
Прорив каналізації на Борщагівці
Мем про інцидент. Фото: соцмережі
Прорив каналізації на Борщагівці
Мем про інцидент. Фото: соцмережі

Нагадаємо, у Києві та інших містах України 5, 6, 7 січня проходили акції-нагадування на підтримку полонених захисників "Азовсталі". Назва акції — "Не мовчи. Полон — вбиває!".

Додамо, що мер столиці України Віталій Кличко став власником маєтку у німецькому Гамбурзі. Його вартість становить 227,65 млн грн.

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