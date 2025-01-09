У Києві стався прорив гарячої води - люди ледь не постраждали

Місце аварії. Фото: Місцеві Telegram-канали

Сьогодні, 9 січня, у Києві стався прорив гарячої води. Локація — біля залізничного вокзалу столиці.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Аварія сталась на перетині Жилянської та Петлюри.

Як повідомляється, асфальт почав тріщати, а люди ледь встигли відскочити.

"З-під землі пішла ціла струя гарячої води", — стверджують очевидці.

У поліції Києва заявили, що у зв'язку з проривом труб тепломережі на перехресті вулиць Жилянської — Симона Петлюри, рух транспорту ускладнений.

На місці патрульні здійснюють регулювання дорожнього руху, а відповідні служби проводять ремонтні роботи.

Нагадаємо, раніше біля станції метро "Дорогожичі" у Києві стався прорив водопроводу. Станцію метро закрили, а сусідні магазини в підземці власноруч ліквідовували наслідки.

Також у Києві в Святошинському районі на Борщагівці прорвало каналізацію, внаслідок чого деякі споживачі залишилися без водопостачання. У відповідь на інцидент кияни відреагували мемами у соцмережах.