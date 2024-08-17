В Киеве прошла церемония прощания с медиком Госпитальеров Александрой Мулькевич

Похороны Александры Мулькевича в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Боевой медик батальона "Госпитальеры" Александра "Майк" Мулькевич погибла на Харьковщине 14 августа в результате попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль, в котором ехали медики. Сегодня на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с военным.

Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 17 августа.

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Прощание с Александрой "Майк" Мулькевич. Фото: Новини.LIVE

Прощание с Александрой "Майк" Мулькевич

Муж погибшего медика "Майк" зачитал ее завещание на церемонии прощания. В своих последних словах она отметила, что украинцы — это нация воинов со страстной жаждой свободы.

Основательница батальона "Госпитальеры" и нардеп Яна Зинкевич во время прощания с Александрой Мулькевич рассказала, что последние дни жизни боевой медик "Майк" провела в Харьковской области, борясь за победу Украины.

Церемония состоялась в крематории Байкового кладбища.

В Киеве прощаются с Александрой "Майк" Мулькевич. Фото: Новини.LIVE