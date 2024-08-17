В Киеве прошла церемония прощания с медиком Госпитальеров Александрой Мулькевич

В Киеве прощаются с погибшим в Харьковской области госпитальером Александрой Мулькевич
Боевой медик батальона "Госпитальеры" Александра "Майк" Мулькевич погибла на Харьковщине 14 августа в результате попадания вражеского FPV-дрона в автомобиль, в котором ехали медики. Сегодня на Байковом кладбище в Киеве состоялось прощание с военным.
Об этом сообщили Новини.LIVE в субботу, 17 августа.
Прощание с Александрой "Майк" Мулькевич
Муж погибшего медика "Майк" зачитал ее завещание на церемонии прощания. В своих последних словах она отметила, что украинцы — это нация воинов со страстной жаждой свободы.
Основательница батальона "Госпитальеры" и нардеп Яна Зинкевич во время прощания с Александрой Мулькевич рассказала, что последние дни жизни боевой медик "Майк" провела в Харьковской области, борясь за победу Украины.
Церемония состоялась в крематории Байкового кладбища.
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