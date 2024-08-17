У Києві пройшла церемонія прощання із госпітальєркою Олександрою Мулькевич

Похорони Олександри Мулькевич у Києві. Фото: Новини.LIVE

Бойова медикиня батальйону "Госпітальєри" Олександра "Майк" Мулькевич загинула на Харківщині 14 серпня внаслідок влучання ворожого FPV-дрона в автомобіль, в якому їхали медики. Сьогодні на Байковому кладовищі у Києві відбулося прощання з військовою.

Про це повідомили Новини.LIVE у суботу, 17 серпня.

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Прощання з Олександрою "Майк" Мулькевич. Фото: Новини.LIVE

Прощання з Олександрою "Майк" Мулькевич

Чоловік загиблої госпітальєрки "Майк" зачитав її заповіт на церемонії прощання. У своїх останніх словах вона зазначила, що українці — це нація воїнів із палкою жагою свободи.

Засновниця батальйону "Госпітальєри" та нардепка Яна Зінкевич під час прощання з Олександрою Мулькевич розповіла, що останні дні життя бойова медикиня "Майк" провела на Харківщині, борючись за перемогу України.

Церемонія відбулася в Крематорії Байкового цвинтаря.

У Києві прощаються з Олександрою "Майк" Мулькевич. Фото: Новини.LIVE