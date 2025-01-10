В Киеве похоронили морского пехотинца Андрея Кузьменко — фоторепортаж

Церемония прощания с Андреем Кузьменко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

На фронте погиб Андрей Кузьменко — офицер Вооруженных сил Украины, морской пехотинец и муж известной украинской журналистки Анастасии Федченко. Супруги ждали пополнения в семье — вскоре Анастасия должна родить дочь. Сегодня, 10 января, в Киеве состоялись похороны украинского защитника.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Андрей Кузьменко служил в морской пехоте. Мужчина добровольно мобилизовался в ВСУ в 2023 году. Анастасия Федченко и Андрей Кузьменко поженились в сентябре 2023 года.

В соцсетях недавно женщина обнародовала пост, где рассказала о гибели Андрея.

Офицер Андрей Кузьменко погиб в ночь на 4 января 2025 года. Известно, что его жена ожидает первенца.

Военные выносят гроб. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Похоронная процессия. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Люди, которые пришли попрощаться с Андреем, рассказали, что он был добрым и отзывчивым человеком.

И.о. главного редактора издания "Новинарня", где работает жена Андрея и, собственно, работал и сам Андрей, Леся Шевкун рассказала корреспонденту Новини.LIVE, что испытывает большую боль от этой потери, ведь погибший был для всех частью рабочей "семьи".

Отпевание Андрея Кузьменко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прощание с Андреем Кузьменко состоялось в Михайловском Златоверхом соборе.

Люди пришли попрощаться с погибшим героем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, в Киеве недавно состоялась церемония прощания с супругами ученых, которые погибли от российских дронов.

Таже на войне погиб известный музыкальный редактор Антон Вовк, который работал над шоу "МастерШеф".