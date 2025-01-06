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У Києві попрощалися з подружжям науковців, яких вбила РФ — фото

6 січня 2025 13:25
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
У Києві попрощалися з подружжям науковців, яких вбила РФ
Нейробіолог Ігор Зима. Фото: mezha.net
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У Києві на Байковому кладовищі провели в останню путь видатного нейробіолога Ігоря Зиму та його дружину Олесю Сокур. Вони загинули внаслідок атаки російських дроныв на Київ у новорічну ніч.

На місці події побувала кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Він був надзвичайно толерантною людиною — радів чужим успіхам і з розумінням ставився до недоліків", — сказав професор кафедри фізіології та анатомії КНУ імені Шевченка Микола Макарчук про свого колегу Ігоря Зиму.

Макарчук також розповів, що раніше на війні загинув прийомний син Зими, а до того уламки ворожих ракет пошкодили його лабораторію у Києві.

Що відомо про загиблих науковців

Нагадаємо, Зима був викладачем "Інституту біології та медицини" КНУ імені Шевченка. Він очолював наукову групу, яка займалася дослідженнями у сферах нейро- та психофізіології.

Його дружина, загибла науковиця Олеся Сокур була авторкою майже 200 наукових публікацій. Жінка виступала на численних вітчизняних і міжнародних наукових конференціях, зокрема з'їздах біохімічного, фізіологічного та біофізичного товариств України, а також міжнародних конгресах з біохімії та гастроентерології.

Олеся була другою дружиною Ігоря. Перша померла 20 років тому від раку.

"На жаль, його життя було просякнуте втратами найближчих людей. Він жив усе життя між світлом і тінню. Це робило його глибоко нещасним", — розповідає журналіст Олексій Бобровников.

За словами Бобровникова, Ігор знаходив розраду в навчанні нових фахівців. Також нейробіолог доклав чимало зусиль для створення центру допомоги дітям, хворим на аутизм.

прощання з полеглими професорами
Покладання квітів біля трун загиблих. Фото: Новини.LIVE
похорон
Поховальна церемонія на Байковому кладовищі. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що у ніч проти 1 січня 2025 року російські війська завдали ударів по Києву ударними дронами. Внаслідок падіння уламків загинули двоє видатних університетських науковців ННІ біології та медицини нейробіолог Ігор Зима та його дружина, біохімік Олеся Сокур.

Загалом від початку війни в Україні у 2014 році загинуло понад 220 людей, пов'язаних із Київським національним університетом імені Тараса Шевченка. Вони загинули внаслідок ворожих обстрілів.

Київ обстріли похорон війна в Україні Новий рік 2025

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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