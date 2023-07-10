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В Киеве в течение недели пройдут сельскохозяйственные ярмарки: где закупиться

10 июля 2023 12:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве в течение недели пройдут сельскохозяйственные ярмарки: где закупиться
Продуктовая ярмарка в Киеве. Фото: Вечерний Киев
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В столице в течение этой недели пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки. Кроме того, также будут работать коммунальные рынки.

Об этом сообщает Киевский городской совет.

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Где пройдут ярмарки

В столице на этой неделе пройдут продуктовые сельскохозяйственные ярмарки.

Так, 11 июля (вторник) ярмарки будут продолжаться:

  • в Голосеевском районе – просп. Науки, 88;
  • в Дарницком районе – ул. Евгения Харченко, 41-47;
  • в Днепровском районе – ул. Ивана Микитенко, 21-27;
  • в Святошинском районе – ул. Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта;
  • в Шевченковском районе – ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая, 2

12 июля (среда):

  • в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах просп. Науки и ул. Малокитаевской);
  • в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Днепровском районе – просп.Соборности, 2-20;
  • в Подольском районе – просп.Правды, 5-11;
  • в Святошинском районе – ул.Подлесная,

13 июля (четверг):

  • в Голосеевском районе – ул. Юлии Здановской (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), ул. Новопироговская, 25/2-29;
  • в Дарницком районе – ул.Евгения Харченко, 41-47;
  • в Днепровском районе – просп.Воскресенский, 8-10;
  • в Печерском районе – ул. Генерала Алмазова, 6-8;
  • в Подольском районе – ул. Юрковская (в пределах улиц Межигорской и Туровской);
  • в Святошинском районе – ул.Гната Юры, 5, пересечение просп. Берестейского, 73/1 и ул. Рене Декарта.

14 июля (пятница):

  • в Голосеевском районе – просп.Голосеевский, 116, просп. Академика Глушкова, 25-53;
  • в Дарницком районе – ул. Анны Ахматовой, 31;
  • в Деснянском районе – ул.Ореста Левицкого (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
  • в Днепровском районе – ул. Гродненская, 1/35-17А, ул. Алматинская, 64-74;
  • в Печерском районе – пересечение улиц Леонида Первомайского и Ильи Мечникова;
  • в Святошинском районе – ул. Подлесная, 8;
  • в Соломенском районе – ул. Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), ул.Керченская (в пределах улиц Донецкой и Сергея Берегового);
  • в Шевченковском районе – ул.Ружинская, 16-18 (возле сквера), ул. Деревлянская, 16-20, ул. Рижская, 1, ул. Бульварно-Кудрявская, 2-4, площадь Галицкая,

15 июля (суббота):

  • в Голосеевском районе – ул.Паньковская, ул. Голосеевская, 4-10;
  • в Дарницком районе – ул.Ревуцкого (вдоль дома № 27);
  • в Деснянском районе – ул.Сержа Лифаря (в пределах ул. Оноре де Бальзака и просп. Червоной Калины);
  • в Днепровском районе – ул. Всеволода Нестайко (рядом почтамта "Левобережный");
  • в Оболонском районе – ул. Петра Калнышевского, 1-5, ул. Иорданская, 1-9;
  • в Подольском районе – просп. Степана Бандеры (возле Куреновского парка);
  • в Святошинском районе – ул.Мирослава Поповича, 10;
  • в Соломенском районе – ул.Героев Севастополя (в пределах просп. Любомира Гузара, 28 и ул. Чумака);
  • в Шевченковском районе – ул. Богдана Гаврилишина, 1-17.

16 июля (воскресенье):

  • в Голосеевском районе – ул.Самийла Кошки (в пределах улиц Юлии Здановской и Василия Касияна);
  • в Дарницком районе – ул.Здолбуновская, 4;
  • в Днепровском районе – ул.Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
  • в Печерском районе – ул.Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Дмитрия Дорошенко);
  • в Шевченковском районе – ул.Татарская, 32-38.

Коммунальные рынки можно посетить по следующим адресам:

  • КП "Бессарабский рынок" – Бессарабская площадь, 2;
  • КП "Владимирский рынок" – ул. Антоновича, 115;
  • КП "Ржаной рынок" – ул. Верхний Вал, 16

Напомним, ранее мы писали, что 4 по 31 июля на столичных ярмарках строго запрещено продавать следующие продукты: свежее мясо, мясопродукты, колбасные изделия, живая и свежемороженая рыба, морепродукты, молоко, молочная продукция, кондитерские изделия с кремом и другие скоропортящиеся продукты.

В КГГА это обосновали тем, что это связано с подрывом Каховской ГЭС и усложнением санитарной и эпидемиологической ситуации в летний сезон.

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