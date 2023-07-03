Ярмарки та комунальні ринки в Києві: де придбати найсвіжіші продукти
У столиці розпочинають роботу продуктові сільськогосподарські ярмарки та комунальні ринки. У КМДА розповіли, де саме можна придбати свіжі продукти за прийнятними цінами.
Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
Столичні ярмарки
Відтак, починаючи з завтра, 4 липня, у Києві пройдуть ярмарки за такими адресами:
- у Голосіївському районі — просп.Науки, 88;
- у Дарницькому районі — вул.Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі — вул.Івана Микитенка, 21-27;
- у Святошинському районі — вул.Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- у Шевченківському районі —вул.Бульварно-Кудрявська, 2-4.
5 липня (середа):
- у Голосіївському районі — Стратегічне шосе (у межах просп.Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дарницькому районі — вул.Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі — просп.Соборності, 2-20;
- у Печерському районі — вул.Велика Васильківська (у межах вулиць Єжи Гедройця та Ковпака);
- у Подільському районі — просп.Правди, 5-11;
- у Святошинському районі — вул.Підлісна,
6 липня (четвер):
- у Голосіївському районі — вул.Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул. Новопирогівська, 25/2-29;
- у Дарницькому районі — вул.Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі — просп.Воскресенський, 8-10;
- у Печерському районі — вул.Генерала Алмазова, 6-8;
- у Подільському районі — вул.Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської);
- у Святошинському районі — вул.Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
7 липня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі — просп.Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі — вул.Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі — вул. Шолом-Алейхема (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі — вул.Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі — перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- у Святошинському районі — вул.Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі — вул.Освіти (у межах вулиць Вузівської та Максима Кривоноса), пров. Ковальський (у межах вулиць Михайла Брайчевського та Сім’ї Бродських);
- у Шевченківському районі — вул.Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4.
8 липня (субота):
- у Голосіївському районі — вул.Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі — вул.Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- у Деснянському районі — вул.Миколи Закревського (у межах просп. Червоної калини, 2-А та вул. Драйзера), вул. Кубанської України (у межах вул. Космонавта Поповича та просп. Лісового);
- у Дніпровському районі — б-рАмвросія Бучми, 2-10;
- в Оболонському районі — вул.Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- у Подільському районі — просп.Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі — вул.Мирослава Поповича, 10;
- у Солом’янському районі — вул.Героїв Севастополя, 42 (у межах вулиць Михайла Донця та Академіка Білецького);
- у Шевченківському районі — вул.Богдана Гаврилишина, 1-17.
9 липня (неділя):
- у Голосіївському районі — вул.Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- у Дарницькому районі — вул.Здолбунівська, 4;
- у Дніпровському районі — вул.Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі — вул.Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- у Шевченківському районі — вул.Татарська, 32-38.
На ярмарках заборонили продавати деякі продукти
Столичні ЗМІ повідомили, що з 4 по 31 липня на столичних ярмарках суворо заборонено продавати такі продукти:
- свіже м’ясо,
- м’ясопродукти,
- ковбасні вироби,
- жива та свіжоморожена риба, морепродукти, молоко,
- молочна продукція,
- кондитерські вироби з кремом та інші продукти, що швидко псуються.
У КМДА це обґрунтували тим, що це повʼязано підривом Каховської ГЕС і ускладненням санітарної і епідеміологічної ситуації в літній сезон.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Києві рух на Кільцевій дорозі обмежено через початок фінального ремонту доріг. Тимчасові незручності триватимуть до 17 липня.
Додамо, завтра, 4 липня, у Києві та області очікується мінлива хмарність. Опадів не передбачається.