У Києві протягом тижня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: де закупитися
У столиці протягом цього тижня пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Окрім цього, також працюватимуть комунальні ринки.
Про це повідомляє Київська міська рада.
Де пройдуть ярмарки
У столиці цього тижня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.
Так, 11 липня (вівторок) ярмарки триватимуть:
- у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
- у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
- у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
- у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.
12 липня (середа):
- у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
- у Дарницькому районі – вул.Анни Ахматової, 31;
- у Дніпровському районі – просп.Соборності, 2-20;
- у Подільському районі – просп.Правди, 5-11;
- у Святошинському районі – вул.Підлісна,
13 липня (четвер):
- у Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул.Новопирогівська, 25/2-29;
- у Дарницькому районі – вул.Євгена Харченка, 41-47;
- у Дніпровському районі – просп.Воскресенський, 8-10;
- у Печерському районі – вул.Генерала Алмазова, 6-8;
- у Подільському районі – вул.Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської);
- у Святошинському районі – вул.Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.
14 липня (п’ятниця):
- у Голосіївському районі – просп.Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
- у Дарницькому районі – вул.Анни Ахматової, 31;
- у Деснянському районі – вул.Ореста Левицького (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
- у Дніпровському районі – вул.Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
- у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
- у Святошинському районі – вул.Підлісна, 8;
- у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул.Керченська (у межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
- у Шевченківському районі – вул.Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька,
15 липня (субота):
- у Голосіївському районі – вул.Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
- у Дарницькому районі – вул.Ревуцького (вздовж будинку № 27);
- у Деснянському районі – вул.Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
- у Дніпровському районі – вул.Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
- в Оболонському районі – вул.Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
- у Подільському районі – просп.Степана Бандери (біля Куренівського парку);
- у Святошинському районі – вул.Мирослава Поповича, 10;
- у Солом’янському районі – вул.Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
- у Шевченківському районі – вул.Богдана Гаврилишина, 1-17.
16 липня (неділя):
- у Голосіївському районі – вул.Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
- у Дарницькому районі – вул.Здолбунівська, 4;
- у Дніпровському районі – вул.Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
- у Печерському районі – вул.Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
- у Шевченківському районі – вул.Татарська, 32-38.
Комунальні ринки можна відвідати за такими адресами:
- КП "Бессарабський ринок" – Бессарабська площа, 2;
- КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115;
- КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16.
Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 по 31 липня на столичних ярмарках суворо заборонено продавати такі продукти: свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, жива та свіжоморожена риба, морепродукти, молоко, молочна продукція, кондитерські вироби з кремом та інші продукти, що швидко псуються.
У КМДА це обґрунтували тим, що це повʼязано підривом Каховської ГЕС і ускладненням санітарної і епідеміологічної ситуації в літній сезон.