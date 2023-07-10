Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві протягом тижня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: де закупитися arrow

У Києві протягом тижня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: де закупитися

10 липня 2023 12:38
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У Києві протягом тижня пройдуть сільськогосподарські ярмарки: де закупитися
Продуктова ярмарка в Києві. Фото: Вечірній Київ
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У столиці протягом цього тижня пройдуть продуктові сільськогосподарські ярмарки. Окрім цього, також працюватимуть комунальні ринки.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Читайте також:

Де пройдуть ярмарки

У столиці цього тижня відбудуться продуктові сільськогосподарські ярмарки.

Так, 11 липня (вівторок) ярмарки триватимуть:

  • у Голосіївському районі – просп. Науки, 88;
  • у Дарницькому районі – вул. Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі – вул. Івана Микитенка, 21-27;
  • у Святошинському районі – вул. Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта;
  • у Шевченківському районі – вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 2.

12 липня (середа):

  • у Голосіївському районі – Стратегічне шосе (у межах просп. Науки та вул. Малокитаївської);
  • у Дарницькому районі – вул.Анни Ахматової, 31;
  • у Дніпровському районі – просп.Соборності, 2-20;
  • у Подільському районі – просп.Правди, 5-11;
  • у Святошинському районі – вул.Підлісна, 

13 липня (четвер):

  • у Голосіївському районі – вул. Юлії Здановської (у межах вулиць Михайла Стельмаха та Маричанської), вул.Новопирогівська, 25/2-29;
  • у Дарницькому районі – вул.Євгена Харченка, 41-47;
  • у Дніпровському районі – просп.Воскресенський, 8-10;
  • у Печерському районі – вул.Генерала Алмазова, 6-8;
  • у Подільському районі – вул.Юрківська (у межах вулиць Межигірської та Турівської);
  • у Святошинському районі – вул.Гната Юри, 5, перетин просп. Берестейського, 73/1 та вул. Рене Декарта.

14 липня (п’ятниця):

  • у Голосіївському районі – просп.Голосіївський, 116, просп. Академіка Глушкова, 25-53;
  • у Дарницькому районі – вул.Анни Ахматової, 31;
  • у Деснянському районі – вул.Ореста Левицького (у межах вулиць Мілютенка та Кубанської України);
  • у Дніпровському районі – вул.Гроденська, 1/35-17А, вул. Алматинська, 64-74;
  • у Печерському районі – перетин вулиць Леоніда Первомайського та Іллі Мечникова;
  • у Святошинському районі – вул.Підлісна, 8;
  • у Солом’янському районі – вул. Пилипа Козицького (у межах вулиць Єреванської та Уманської), вул.Керченська (у межах вулиць Донецької та Сергія Берегового);
  • у Шевченківському районі – вул.Ружинська, 16-18 (біля скверу), вул. Деревлянська, 16-20, вул. Ризька, 1, вул. Бульварно-Кудрявська, 2-4, площа Галицька, 

15 липня (субота):

  • у Голосіївському районі – вул.Паньківська, вул. Голосіївська, 4-10;
  • у Дарницькому районі – вул.Ревуцького (вздовж будинку № 27);
  • у Деснянському районі – вул.Сержа Лифаря (у межах вул. Оноре де Бальзака та просп. Червоної Калини);
  • у Дніпровському районі – вул.Всеволода Нестайка (поряд поштамту "Лівобережний");
  • в Оболонському районі – вул.Петра Калнишевського, 1-5, вул. Йорданська, 1-9;
  • у Подільському районі – просп.Степана Бандери (біля Куренівського парку);
  • у Святошинському районі – вул.Мирослава Поповича, 10;
  • у Солом’янському районі – вул.Героїв Севастополя (у межах просп. Любомира Гузара, 28 та вул. Чумака);
  • у Шевченківському районі – вул.Богдана Гаврилишина, 1-17.

16 липня (неділя):

  • у Голосіївському районі – вул.Самійла Кішки (у межах вулиць Юлії Здановської та Василя Касіяна);
  • у Дарницькому районі – вул.Здолбунівська, 4;
  • у Дніпровському районі – вул.Сулеймана Стальського (у межах вулиць Райдужної та Старосільської);
  • у Печерському районі – вул.Джона Маккейна (у межах вулиць Іоанна Павла II та Дмитра Дорошенка);
  • у Шевченківському районі – вул.Татарська, 32-38.

Комунальні ринки можна відвідати за такими адресами:

  • КП "Бессарабський ринок" – Бессарабська площа, 2;
  • КП "Володимирський ринок" – вул. Антоновича, 115;
  • КП "Житній ринок" – вул. Верхній Вал, 16.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 4 по 31 липня на столичних ярмарках суворо заборонено продавати такі продукти: свіже м’ясо, м’ясопродукти, ковбасні вироби, жива та свіжоморожена риба, морепродукти, молоко, молочна продукція, кондитерські вироби з кремом та інші продукти, що швидко псуються.

У КМДА це обґрунтували тим, що це повʼязано підривом Каховської ГЕС і ускладненням санітарної і епідеміологічної ситуації в літній сезон.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз