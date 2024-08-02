Киевтеплоэнерго обвинили в махинациях с ценами на оборудование для ТЭЦ - в КГГА отреагировали

Сотрудники Киевтеплоэнерго выполняют ремонтные работы. Фото: Kyivcity.gov.ua

Правоохранители обвинили коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" в завышении цен на оборудование для одной из ТЭЦ. Власти Киева заявляют, что оборудование получили бесплатно.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации (КГГА) в пятницу, 2 августа.

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Столичные власти отмечают, что оборудование необходимое для капитального ремонта на одной из ТЭЦ было получено предприятием "Киевтеплоэнерго" бесплатно, в виде гуманитарной помощи.

"Непонятно, о каком завышении цен и в рамках какой закупки может идти речь", — говорится в сообщении КГГА.

Там добавили, что все закупки коммунальное предприятие осуществляет через систему Prozorro.

"Заказчик не может влиять на стоимость оборудования или работ", — подчеркнули в госадминистрации.

Кроме того, киевские власти жалуются на то, что, несмотря на изложенную выше информацию, полиция проводит обыски на стратегических энергетических объектах в рамках уголовного производства.

Также в КГГА напомнили о давлении со стороны правоохранителей на Киевтеплоэнерго в прошлом, что препятствовало закупкам критически необходимых товаров и услуг.

"Действия стражей порядка уже привели к тому, что только с начала 2024 года не состоялось более 220 объявленных "Киевтеплоэнерго" тендеров. Часть из которых — в связи с отказом контрагентов участвовать в торгах, опасаясь стать фигурантами надуманных уголовных дел", — подытожили в КГГА.