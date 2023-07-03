В Киеве провели испытание моста Метро на сумму полмиллиона гривен

Мост Метро. Фото: "Вандрівка"

В столице еще в мае провели испытания эстакады моста Метро. Стоимость этого процесса составляет 510 тысяч гривен, но окончательных результатов испытаний еще нет.

Об этом сообщает ТСН.

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Испытание моста Метро

Ссылаясь на данные портала ProZorro, издание отметило, что в Киеве провели испытания несущих конструкций эстакады моста Метро.

Ожидаемая стоимость испытания составила 510 тысяч гривен.

Комментарий департамента

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, испытание было проведено в мае этого года.

Испытания проводились в соответствии со следующими документами:

ДБН В.2.3-6:2009 "Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Обследование и испытание";

ДСТУ 9123:2021 "Руководство по обследованию и испытанию мостов и труб";

ДСТУ 8748:2017 "Руководство по проведению динамических испытаний автодорожных мостов".

Результатов испытания, отметили в КГГА, еще нет. Подрядная организация еще готовит окончательный технический отчет.

Напомним, что в мае в киевском метрополитене произошел масштабный сбой.