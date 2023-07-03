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В Киеве провели испытание моста Метро на сумму полмиллиона гривен

3 июля 2023 07:54
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
В Киеве провели испытание моста Метро на сумму полмиллиона гривен
Мост Метро. Фото: "Вандрівка"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

В столице еще в мае провели испытания эстакады моста Метро. Стоимость этого процесса составляет 510 тысяч гривен, но окончательных результатов испытаний еще нет.

Об этом сообщает ТСН.

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Испытание моста Метро

Ссылаясь на данные портала ProZorro, издание отметило, что в Киеве провели испытания несущих конструкций эстакады моста Метро.

Ожидаемая стоимость испытания составила 510 тысяч гривен.

Комментарий департамента

По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, испытание было проведено в мае этого года.

Испытания проводились в соответствии со следующими документами:

  • ДБН В.2.3-6:2009 "Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Обследование и испытание";
  • ДСТУ 9123:2021 "Руководство по обследованию и испытанию мостов и труб";
  • ДСТУ 8748:2017 "Руководство по проведению динамических испытаний автодорожных мостов".

Результатов испытания, отметили в КГГА, еще нет. Подрядная организация еще готовит окончательный технический отчет.

Напомним, что в мае в киевском метрополитене произошел масштабный сбой.

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