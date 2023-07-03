В Киеве провели испытание моста Метро на сумму полмиллиона гривен
В столице еще в мае провели испытания эстакады моста Метро. Стоимость этого процесса составляет 510 тысяч гривен, но окончательных результатов испытаний еще нет.
Об этом сообщает ТСН.
Испытание моста Метро
Ссылаясь на данные портала ProZorro, издание отметило, что в Киеве провели испытания несущих конструкций эстакады моста Метро.
Ожидаемая стоимость испытания составила 510 тысяч гривен.
Комментарий департамента
По данным Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, испытание было проведено в мае этого года.
Испытания проводились в соответствии со следующими документами:
- ДБН В.2.3-6:2009 "Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Обследование и испытание";
- ДСТУ 9123:2021 "Руководство по обследованию и испытанию мостов и труб";
- ДСТУ 8748:2017 "Руководство по проведению динамических испытаний автодорожных мостов".
Результатов испытания, отметили в КГГА, еще нет. Подрядная организация еще готовит окончательный технический отчет.
Напомним, что в мае в киевском метрополитене произошел масштабный сбой.