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У метро Києва стався збій: подробиці

26 травня 2023 09:05
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
У метро Києва стався збій: подробиці
Людина оплачує проїзд у київському метро. Фото: КП "Київський метрополітен"
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що на деяких станціях метро тимчасово не працює qr-код. Однак сплатити проїзд можна іншими способами.

Про це повідомляє КМДА.

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Деталі

У КМДА зазначають, що на деяких станціях не працює qr-код. Але без паніки, адже сплатити за проїзд можна такими способами:

  • транспортною картою
  • безконтактною банківською карткою
  • мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

"Проблема тимчасова, фахівці вже працюють на відновленням сервісу", —зазначили в КМДА.

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській міській раді позбавили Леоніда Брежнєва звання почесного громадянна Києва. Рішення торкнулося й інших членів комуністичної партії колишнього СРСР. Таке звання відібрали у Брежнєва та інших членів-учасників колишнього радянського союзу. Рішення прийняли з метою засудження діяльності комуністичного тоталітарного режиму. 

Додамо, з 22 травня громадський транспорт у Києві працювати у новому режимі. Після оголошення повітряної тривоги пасажирів довозитимуть до найближчого укриття.

Також ми писали, буде заборонено заїзд великогабаритного транспорту до Києва під час повітряної тривоги. Це рішення ухвалила Рада оборони столиці.

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