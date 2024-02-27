В Киеве проверяют парковку — кому грозит эвакуация транспорта

Автомобили едут по киевским дорогам. Фото: Новини.LIVE

В Киеве инспекция по парковкам проводит рейды. Особое внимание будет уделяться водителям, которые припарковали авто на велосипедных дорожках.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации во вторник, 27 февраля.

Рейды по парковкам Киева

Парковочные инспекторы Киевского департамента территориального контроля ежедневно проверяют улицы на предмет нарушений правил парковки и остановки автомобилей. Особое внимание уделяется местам с велосипедными дорожками и полосами, поскольку это касается безопасности велосипедистов на дороге.

"За нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрен штраф и временное задержание ТС (согласно ст. 265-4 КУоАП)", — сообщили в КГГА.

Власти города призывают водителей придерживаться требований закона и правила дорожного движения. В случае нарушения правил автомобили, припаркованные на велосипедных дорожках, будут эвакуированы.

Сообщение КГГА. Фото: скриншот

Напомним, с начала 2023 года в Киеве двое автомобильных владельцев получили почти 70 штрафов за неправильную парковку.

Тем временем в Одессе из городского бюджета будет выделено 14 миллионов гривен на обустройство штрафплощадок. За соответствующее решение уже проголосовали местные депутаты.