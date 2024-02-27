У Києві проводять рейди по паркуванню — кому загрожує евакуація транспорту
У Києві інспекція з паркування проводить рейди. Особливу увагу приділятимуть водіям, які припаркували авто на велосипедних доріжках.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у вівторок, 27 лютого.
Рейди по парковкам Києва
Паркувальні інспектори Київського департаменту територіального контролю щодня перевіряють вулиці щодо порушень правил паркування та зупинки автомобілів. Особлива увага приділяється місцям з велосипедними доріжками та смугами, оскільки це стосується безпеки велосипедистів на дорозі.
"За порушення правил зупинки та стоянки транспортного засобу передбачено штраф та тимчасове затримання ТЗ (згідно зі ст. 265-4 КУпАП)", — повідомили в КМДА.
Влада міста закликає водіїв дотримуватись вимог закону та правила дорожнього руху. У разі порушення правил автомобілі, припарковані на велосипедних доріжках, будуть евакуйовані.
Нагадаємо, з початку 2023 року у Києві двоє автомобільних власників отримали майже 70 штрафів за неправильне паркування.
Тим часом в Одесі з міського бюджету буде виділено 14 мільйонів гривень на облаштування штрафмайданчиків. За відповідне рішення проголосували місцеві депутати.
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